按摩危機｜肌肉痠痛可能源於骨頭錯位 胡亂按摩恐傷四肢神經 或令孕婦胎盆不穩

不少港人腰痠背痛就去按摩，但原來肌肉痠痛有機會是骨頭錯位的警號，再胡亂按摩有機會加劇病況，甚至使血管及神經綫受損！立即請教中醫了解按摩禁忌。

若肌肉痠痛不適，一般人或選擇按摩舒緩。但註冊中醫師關恩傑卻指，痠痛已是肌肉過度消耗的警號，有機會已出現骨頭錯位。若此時再胡亂按摩，有機會加劇問題。

頸腰椎錯位亂按摩恐傷神經

「痠痛代表肌肉過份繃緊，若經非專業人士強行推鬆肌肉，好容易再將骨頭推向錯誤位置。」痛症無改善反而惡化，甚至會連帶出現手腳麻痺。若頸椎錯位壓住血管及神經綫，病人或感頸部活動幅度變少，手握力減弱，甚至指尖麻痺。

▲ 用按摩槍打頸、腰位置，有機會造成頸腰椎移位，壓到血管或使神經綫受損。

腰椎錯位則直接影響下肢，病人或出現單或雙腳麻痺，無力抬腿、膝蓋痠軟，甚至坐骨神經痛。而青少年正值發育階段，肌肉骨骼較脆弱且未定型，若骨頭錯位持續，有機會脊骨愈長愈歪，導致駝背、長短腳甚至長不高。

運動健將按摩後腳軟無力

曾有30多歲的病人運動後肌肉痠痛尋求按摩，期間技師力度過強欲叫停，對方卻指「大力啲先有用」。過後他雙腳開始乏力，走路及抬腿時更覺單邊腳軟無力。經中醫診斷，發現其腰椎錯位影響下肢，針灸及正骨後即時有明顯改善。

關醫師提醒病人若按摩後出現類似症狀，應於一兩日內求醫。「無論任何年紀的骨頭錯位患者，一旦跌倒或受外力撞擊，都好容易導致斷骨、失去活動能力，情況就會變得嚴重好多。」

▲ 註冊中醫師時關恩傑指，最適合的按摩時機為稍覺肌肉繃緊、伸展不覺舒暢時。若感肌肉痠痛，應尋求中醫、物理治療師等專業人士治療。（吳霆俊攝）

除了錯誤按摩，日常姿勢不良，如習慣翹腳、打側睡、躺着玩手機者，也特別容易出現骨頭錯位。若感覺左右兩邊身活動幅度不一，某一邊特別繃緊疼痛，又或是單邊手或腳出現麻痺、乏力等不適症狀，可尋求中醫作正骨復位，從根源入手解決痛症。

中醫師會先做針灸為病人放鬆肌肉，繼而以手法正骨，再做推拿促進氣血循環，讓肌肉抓緊處於正確位置的骨頭。病人同時需配合充分休息、改善日常姿勢，以免再度錯位。

孕婦亂按摩或致胎盆不穩

除此之外，孕婦按摩前宜向專業醫生諮詢。因推拿、按摩手法具疏泄作用，會令氣血循環加快。假如手法不專業或力度不當，按鬆腹、腰或子宮周遭位置，有機會使胎盆不穩。故即使腰痛、水腫都好，孕婦都不宜在家自行按摩。

若因痛症求醫，中醫會先作詳細診斷，了解病人體質並分析病因，再對症下藥。「要清楚孕婦當刻的體質，了解其不適症狀及身體訊號，選擇穴位處理。」如痛症可由多種原因引起，源於胎盆不穩，腰部負荷太重，抑或內在臟腑問題？

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胎盤不穩可循針灸或手法治療，讓盆腔回復正確位置。臟腑問題如休息不足、消耗過度，則可靠內服中藥調理。若為腰部肌肉痠軟，使骨頭錯位所致，更有機會用針灸、推拿或正骨方法處理。

關醫師強調，孕婦並非不能按摩或推拿，前提是需由專業中醫先辨清體質、制定療法。如體虛病人需作補益，中醫亦有機會選用腰部的腎俞或脾俞穴作手法治療。

按摩後自我檢查

關醫師提醒大家，按摩推拿宜找具備專業資格的中醫、物理治療師或脊醫。若於一般場所按摩，痛楚超乎自身承受力應立即叫停，另不宜針對頸、胸及腰椎位置按壓，力度亦不應過強。按摩後可自行做簡單檢查：

做簡單伸展，了解身體是否感覺舒暢，若仍覺疼痛甚至加劇即屬異常。

留意手腳有否麻木，可摸左右手腳比對觸感檢查神經，或輕輕握拳檢查發力狀況。

留意有否頭暈。胸椎或頸部位置按摩過後出現輕微頭暈屬正常反應，但休息一兩分鐘後會自然散去。

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