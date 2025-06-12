非高糖包裝蛋糕推介丨高糖影響專注力增心血管病危機　10款非高糖包裝蛋糕清單

【高糖陷阱/包裝蛋糕/非高糖包裝蛋糕/推介】不少人都喜愛食包裝蛋糕，但小心誤中高糖陷阱！TOPick檢視市面23款常見包裝蛋糕的熱量及糖分含量，並從中挑選了10款非高糖包裝蛋糕之選，澳洲註冊營養師譚雪瑩亦會於下文拆解高糖害處、哪些人士食用需注意、以及挑選健康蛋糕的4大準則。

澳洲註冊營養師譚雪瑩表示看似細細件的包裝蛋糕，其實背後可能隱藏高糖、高脂、高熱量的營養陷阱。她指，根據香港食物安全中心的定義，每100克食物含有超過15克糖，即可視為「高糖」。

10款非高糖包裝蛋糕清單

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奇華餅家蛋白蛋糕 每100克 熱量: 236kcal 糖分 :11.8克 總脂肪: 6.8克

奇華花生蛋白卷 每包裝82克 熱量: 214kcal 糖分 :5.9克 總脂肪: 9.3克

奇華低糖細蛋糕 每包裝65克 熱量: 208kcal 糖分 :0.6克 總脂肪: 5.3克

A-1 Bakery 楓糖班戟 每100克 熱量: 281 kcal 糖分 :11.8 克 總脂肪: 7.8克

A-1 Bakery 梳乎厘芝士蛋糕 每100克 熱量: 297kcal 糖分 :7.1 克 總脂肪: 19.8克

樂天ZERO無糖小蛋糕 8片裝 每8.8克 熱量: 39kcal 糖分 :0克 總脂肪: 2.8克

樂天ZERO無糖朱古力夾心蛋糕 每100克 熱量: 432kcal 糖分 :0.3克 總脂肪: 29.2克

佐藤屋 厚切手燒蛋糕芝士味 120克 熱量: 450kcal 糖分 :10克 總脂肪: 25克

佐藤屋 厚切手燒蛋糕朱古力味 120克 熱量: 440kcal 糖分 :10克 總脂肪: 20克

佐藤屋 厚切手燒蛋糕原味 120克 熱量: 440kcal 糖分 :10克 總脂肪: 20克

何謂「高糖」？低糖不等於健康?

譚雪瑩指，市面上大部分包裝蛋糕（如瑞士卷、磅蛋糕、雪芳蛋糕、小芝士蛋糕）為例，大部分都屬於高糖類別，平均每100克含 15–30克糖。即使部分包裝蛋糕的糖含量低於15克，亦不能忽視其脂肪與總熱量，即使有些屬於「非高糖」蛋糕，但脂肪及飽和脂肪含量卻驚人，會增加壞膽固醇（LDL）及患心血管病的風險；包裝蛋糕的熱量過多，亦易造成肥胖。因此她亦提醒大眾「低糖不等於健康」。

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進食高糖蛋糕5大害處

譚雪瑩表示進食高糖蛋糕主要有5大害處，不但會影響專注力，更會增心血管病危:

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4類人士尤其注意

糖尿病患者：需特別控制糖與總碳水化合物攝取。

高血壓/高血脂/肥胖人士：需避免高糖高脂食物。

兒童與青少年：攝取過多糖分會影響學習能力和專注力 。

長者：由於新陳代謝下降，若長期攝取高糖食物，會增加營養不良及患上慢性疾病的風險。

挑選健康蛋糕的4大準則

看每100克糖含量：最好選擇低於15克（低於5克更佳）的產品

看脂肪與飽和脂肪含量：每100克脂肪不超過3克；飽和脂肪不多於1.5克較佳

看總熱量：最好選擇每100克少於150千卡；可是蛋糕通常熱量較高，以一件蛋糕份量來計算（約60–80克），建議選擇每件少於200千卡

看成分表及次序：材料越簡單越好，如糖排得前即代表含量高，排名頭3位是糖、糖漿、葡萄糖、果糖等等的，建議少食

同場加映 : 41款「0反式脂肪」蛋糕名單

據本港食安中心資料，每100克食物不多於0.3克反式脂肪，即可標示為0克反式脂肪。經消委會評定，以下為連鎖店及常見蛋糕店的「0反式脂肪」蛋糕款式，供大家參考：

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