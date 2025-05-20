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旅遊熱點｜民建聯冀多著墨刺激消費　倡與油麻地舊警署附近商戶多聯乘、增消費點

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

民建聯三位立法會議員今日晤傳媒。(民建聯供圖)

港府成立的「發展旅遊熱點工作組」今日（20日）公布首階段將推行的9個旅遊熱點項目，民建聯期望政府能在宣傳推廣旅遊熱點及刺激消費上著墨更多，如在油麻地舊警署附近商戶聯乘，增消費點。

民建聯立法會議員鄭泳舜認為，今次公佈的旅遊熱點位置便利，政府應集中找一至兩個較受歡迎的特色社區對外宣傳，例如電影「九龍城寨」近年在日本和韓國大受歡迎，旅發局應在相關地方加強宣傳「香港龍城深度遊」。他希望，政府能增加更多旅遊產品及串連附近的商業活動元素，如九龍城著名的潮州菜及泰國菜，附近的啟德更有大型商場，藉此為旅客提供消費場景。

李世榮期望將人流轉化為現金流與資金流

活化舊油麻地警署成為旅遊景點方面，鄭泳舜提到，油麻地舊警署每一日都有很多遊客拍照，但發覺遊客拍完照就沒有其他地方去，期望政府可串連附近的消費場景，與當地商戶及油麻地果欄商討配合消費，增消費點。民建聯立法會議員李世榮指，是次利用公帑推動旅遊發展，期望能著眼細節，將人流轉化為現金流與資金流，他強調交通配套必須與時並進。

梁文廣倡串聯廟街、玉器市場、果欄、油麻地戲院  打造文化旅遊路線

九龍西立法會議員梁文廣建議，當局能進一步整合資源，串聯廟街、廣東道玉器市場、油麻地果欄、油麻地戲院等眾多特色景點，打造一條更具規模、以香港特色街區為主題的文化旅遊路線。

經民聯陸瀚民倡增「宣傳式」指示牌  引導啟德體育園觀眾至九龍城消費

經民聯立法會議員陸瀚民認為，若要將啟德體育園的觀眾有效地引導至九龍城消費，就必須要有更明顯的「宣傳式」指示牌，將數以萬計的體育園觀眾，由體育園帶入九龍城，將人流變成經濟效益。

本身是北區區議員的選委界立法會議員陳月明說，看到無處不旅遊遍佈港九新界，但首階段熱點就暫未見到推出新界傳統文化項目，包括圍村、新界大型節慶等。她說，新界地區幅員遼闊，歷史源遠流長，蘊含深厚的傳統中華文化及習俗，當中不少更納入「香港非物質文化遺產清單」，期望下一階段的工作可以涉及推廣新界文化旅遊。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，熱點要成為真正的「熱點」，讓旅遊業界有更多參與，便利業界打造產品，善用旅遊專業提升旅客體驗，是很重要。他特別認同工作組表示會積極聯動業界，針對不同熱點項目創新旅遊路線和產品，並且在部分熱點提供便利措施，為旅行社提供更簡便的預約參觀流程，有助業界向旅客宣傳，將熱點加入行程的措施。

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陳學鋒 九龍西 民建聯 鄭泳舜 立法會 油麻地 政治

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