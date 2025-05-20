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金像影后︱衛詩雅榮升影后人妻踏入事業愛情新階段　趁「5.20愛情日」分享結婚窩心回憶

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

衛詩雅

【衛詩雅 / 影后 / 衛食攻略】衛詩雅（Michelle）於愛情及事業兩方面都踏入全新階段，憑《破 ‧ 地獄》大熱勇奪香港金像獎最佳女主角殊榮，與醫生男友步入婚姻殿堂，成為幸福人妻。貴為影后與醫生太太的Michelle非常感謝粉絲們的一直支持，與她一同成長。為回饋粉絲，Michelle除了積極部署不同面向的工作計劃之外，亦會繼續拍攝自己的YouTube頻道，珍惜與粉絲分享與交流的機會。

Michelle：「Run咗自己個YouTube已經有6年幾嘅時間，好多朋友都話好鍾意睇我嘅《衛食攻略》，鍾意睇我周圍食嘢。其實我除咗食嘢之外，都想拍多啲行吓街、打卡嘅推介畀大家，因為咁食法真係好易肥，哈哈哈。」

金像獎2025︱衛詩雅憑《破·地獄》奪最佳女主角　首度封金像獎影后

衛詩雅

行動力迅速的Michelle，適逢今日「520愛情日」帶隊來到最新發現的打卡浪漫景點。Michelle：「呢個咁高咁大型裝置叫做《織。愛》，聽個名都感受到當中嘅浪漫。你哋睇唔睇得出佢係咩？其實係一個放大版嘅飄逸婚紗頭紗！望住呢個裝置令我回想起結婚當日，爸爸為我披上頭紗，再到老公為我揭開頭紗，成個過程就好似係由我出生以來一直陪伴自己嘅家人，一直照顧自己直到我揾到另一半同佢一齊揭開全新階段，係一種非語言嘅承諾，同結婚誓詞一樣咁深刻，所以頭紗對我嚟講真係別具意義。」

Michelle推介情侶們與及單身人士來到與《織。愛》打卡。Michelle：「拍緊拖嘅同另一半嚟打卡，可能會有想結婚嘅感覺，而且呢度就有香港最新嘅婚姻登記處！單身嘅朋友都可以嚟，因為嚟得呢度嘅都想追求愛情，隨時識到另一半。成個裝置係亞洲第一個使用3D全金屬打印技術建成嘅大型戶外建築作品，講個數字畀大家知，入面係由1312個心心組成，代表一心一意。再加埋你同另一半，就有1314個心心，係一生一世呀。記住呢兩個愛情『蜜』碼，無論係求愛定求婚都有用。成功咗記得話我知，畀返封媒人利是俾我。」

Michelle於《織。愛》所拍攝的打卡片段現已上載至自己的社交平台，為大家親身示範私心最美打卡角度與構圖。Michelle：「婚後一直都好忙，其實好想同老公再影多輯靚靚嘅結婚相，我諗住捉埋老公一齊嚟打吓卡，預祝定我哋度蜜月！歡迎大家跟住玩跟住拍，再tag返我！祝大家都甜甜蜜蜜。」

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