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美女借錢黨｜油塘靚女疑專搵男人呃錢　街坊舉手機跟拍追擊獲讚：做得好！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

油塘靚女疑專搵男人呃錢，街坊舉手機跟拍追擊獲讚：做得好！

不時能在網絡見到騙徒以各種形式向市民要錢，不少熱心街坊因同情心上當受騙，不過今次見到有熱心人正義出手，而騙徒最終掩面敗走。

近日，有港女在Facebook上傳影片，片中1名身著性感透視裝，操普通話的女子出沒油塘，向多名男子要錢；片主舉手機追擊跟拍，不斷與女子對峙，又詢問她是否需要幫助，最後，女子被問到「啞口無言」伺機逃跑離開。

呃食黨｜街頭截住女士索取食物　港女提1個要求對方即刻敗走

美女借錢黨｜靚女疑專搵男人呃錢　街坊追擊拍攝質問

據影片可見，1名身著較性感、操普通話的女子掩面前行，相信是不願讓樓主拍到她的樣貌；惟樓主表示「錄咗好多㗎啦，你唔使遮㗎啦」，並質問她「係咪賤男人就問男人攞錢㗎？」、「點解你會響油塘周圍搵人錢嘅？」，稱自己已經先後看見她向5至6名男子要錢。

見女子避而不答，樓主又詢問對方是否迷路、遺失銀包或遇到什麼困難，其間女子試圖推開樓主的手機，制止她繼續錄影，而後她表示願意在原地等警察，但要求樓主關掉手機的影片錄製，但樓主並未同意。

女子又表示「你沒有權利拍」，樓主回答道「有啊，香港冇照相權㗎」，便再次質問她為何向他人要錢，是否遇到困難需要幫助，此時可以見到女子已面露難色，「啞口無言」轉身想要快步離開；而樓主緊隨其後，「點解你會嚟揀油塘嘅？點稱呼啊？」；而女子此時突然轉身向另一個方向逃跑離開。

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美女借錢黨｜網民激讚片主：做得好！

此事引起熱議，網民紛紛讚好樓主的行為，認為此舉能令「借錢黨」有所收斂，「呢啲正XX人，攤大手騙子，唔該啲男人唔好再畀錢佢哋，感謝勇敢舉報她的人」、「拍片嗰位好叻」、「樓主你做得好好」、「後生有手有腳去搵份工，隨街問男人攞錢，人哋唔欠你㗎」、「片主好勁」、「上個星期喺大埔出現過，她有同黨」、「這個女人成日在大埔攞錢，生得幾靚」。

不過，亦有人認為樓主此舉不妥，「搵餐食啫，唔好咁樣，影人做物嘢，每一個人有每一個故事，人有難處，唔好畀難堪，積返啲厚德，積下福啦」。

操普通話女子「借錢黨」出沒油塘，疑似專向男子借錢。（iStock圖片）

美女借錢黨｜在公眾地方乞取或屬於犯罪

根據《簡易程序治罪條例》（第288章）第26A條「乞取施捨」罪，任何人到處流浪，或在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，或導致、促致或鼓勵任何兒童作上述事情，均屬犯罪。

定罪後，如屬第一或第二次定罪，可處罰款2,000元及監禁1個月；如屬第三次或其後定罪，可處罰款2,000元及監禁12個月。

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