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凍齡女神｜51歲前有線一姐凍齡似少女　與富商老公嘆魚子醬曬恩愛做幸福闊太

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

51歲前有線一姐凍齡似少女 ，與富商老公曬恩愛享魚子醬過闊太生活。

【歐綺霞/Monique/前有線一姐/凍齡女神】前有線一姐歐綺霞（Monique），近日在社交平台曬出與富商丈夫的甜蜜合照，凍齡狀態令人驚艷，完全看不出已年過半百。兩人經常一同出入馬場，恩愛有加，過著富貴闊太生活，甚至在生日蛋糕上享用魚子醬，展現奢華品味，引來網民熱議與讚嘆。

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歐綺霞Monique｜90年代元祖級𡃁模女神

曾被譽為「有線一姐」的Monique，這位90年代的元祖級𡃁模女神，至今仍是許多人心中的「童年回憶」。現年51歲的她，即將迎來52歲生日，雖然早已退出娛樂圈，卻憑藉凍齡外貌和幸福的闊太生活，近日再度成為網民熱議焦點。一張她與富商丈夫在馬場的合照在社交平台瘋傳，網民驚嘆她的狀態絕佳，紛紛留言：「邊度似52歲？」、「當年真係好索！」

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歐綺霞Monique｜有線YMC耀眼新星

Monique於90年代加入有線電視，擔任YMC「青年音樂台」的VJ（Video Jockey），以青春形象迅速擄掠電視迷的心。她不僅外貌出眾，更憑藉自然率真的主持風格，成為當時年輕人的偶像，被封為「有線一姐」。同時，她也兼任模特兒，纖瘦身形加型格氣質，被譽為香港𡃁模始祖之一。網民回憶道：「當年為了Monique，我一定會睇YMC台！」「佢真係無敵靚女！」

歐綺霞Monique｜超強凍齡臉蛋

Monique的職業生涯並非一帆風順。她曾透露，有線電視時期多次收到TVB邀請，希望她過檔拍劇或主持節目，但她選擇留在有線，坦言：「我寧願喺細台做一姐，都唔要去大台同人爭。」她曾兩度拒絕TVB導演的面試機會，認為在有線地位穩固，毋須冒險。

然而，隨著有線高層的變動，處境逐漸改變。1999年，Monique被「明升暗降」為「形象總監」，出鏡率和收入大幅減少。她後來坦言，當時高層余詠珊認為她年紀漸長、不符YMC年輕形象有關。2001年，Monique選擇辭職，結束了在有線輝煌歲月。

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歐綺霞Monique｜感情傳聞被指為「小三」

Monique年輕時的美貌不僅讓她事業順遂，也為她帶來了不少感情傳聞。她曾被傳與衛志豪拍拖近5年，又與蘇永康在車廂親熱，甚至捲入張衛健與張茜的感情風波，被指為「小三」。但Monique從未公開回應這些傳聞，保持低調。

2008年，她正式退出娛樂圈，選擇回歸平淡生活，專注個人發展，當年有指男友打本助她開時裝店「KNIQ」，店舖位於銅鑼灣百德新街上樓舖，專賣潮人力捧的新進品牌。

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歐綺霞Monique｜嫁馬主富商過闊太生活

退出娛樂圈後，Monique嫁給了比她年長約10年的富商老公，據悉老公是一名馬主，兩人經常結伴出入馬場，恩愛非常。

Monique近年在社交平台不時分享她的闊太生活，無論是環遊世界，還是全身名牌時尚穿搭，都令人羨慕不已。尤其令人印象深刻的是，她與丈夫慶祝生日時，竟以魚子醬蛋糕作為亮點，奢華程度可見一斑。網民紛紛讚嘆：「真是一個幸福的闊太！」「魚子醬蛋糕真是一個新高度！」

近日流傳的馬場合照中，Monique身穿深色長袖外套，搭配透視上衣，低調性感魅力。她的黑色長髮與精緻妝容，讓五官更顯立體，纖細雙腿更是令人驚嘆，完全看不出已年過半百。老公親暱地搭着她的肩膀，恩愛畫面讓網民直呼：「這就是愛情最好的模樣！」

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