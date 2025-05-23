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失眠救星｜IU自創「1分鐘快速入眠法」　醫生認證有效：尤其適合處於高壓狀態人士

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 5 小時前

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韓國唱作歌手IU曾分享自創的1分鐘入眠法，近日獲醫生證實有效。

【失眠／IU／睡眠法／韓星】不少都市人飽受失眠問題困擾，就連韓國人氣女歌手IU（李知恩）也不例外；她曾分享自創的「1分鐘入眠法」，而這個方法近日就得到醫生認證有效，且尤其適合處於高壓狀態下的人士。

現年31歲的IU出道多年，知名度有增無減。而她過往曾坦言自己也受失眠所苦，因高人氣與工作壓力影響導致睡眠質素長期欠佳、難以入睡。為了改善睡眠品質，她自創一套入眠法，具體做法為平躺在床上、閉上眼睛，任意想像一個圖像，然後像攝影機一樣從不同角度反覆觀察它，並不斷緩慢重複，便能逐漸萌生睡意、沉沉入睡。

失眠救星｜醫生證實有效

這樣的助眠方式到底能否幫助入睡，又是否有任何科學根據？台媒《健康2.0》為此諮詢當地精神科醫生楊聰財，他就表示，從醫學角度來看，IU的做法可被歸類為一種「引導式想像」或「認知干擾」技巧，在臨床心理與睡眠治療領域中屬於非藥物性助眠方法的一種。

他進一步說明，IU的入眠法中包含3個重點動作，分別為「閉眼」、「具象想像（如一幅畫、一個場景）」以及「如攝影機般的各角度觀察」，這樣的過程其實正在引導大腦的專注力轉向單一、穩定的內在影像，從外在壓力、焦慮思緒中抽離，繼而達到放鬆的效果。

楊聰財解釋，這類技巧與正念冥想或專注訓練有些類似，能啟動人的副交感神經，從而使皮質醇濃度下降，幫助入睡及提升整體睡眠品質。一項刊登於《行為睡眠醫學期刊》的研究顯示，引導式想像或視覺冥想有效減緩入睡困難，尤其適合長期處於高壓狀態的現代人。

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失眠困擾｜出現3大徵兆應盡早求醫

不少人對失眠習以為常，但長期失眠有機會對身心造成重大影響。楊聰財提醒，根據DSM-5（精神疾病診斷準則）與國際睡眠障礙分類（ICSD-3）標準，若符合以下3種情況，就應該儘早就醫：

  • 一周至少3天出現入睡困難、中斷睡眠或清晨早醒的狀況。
  • 持續時間超過3周至1個月以上。
  • 失眠導致白天精神不濟、情緒低落或專注力下降等功能性影響。

若已符合「慢性失眠障礙」診斷標準，建議尋求精神科或睡眠專科評估與協助。

更多相關報道：失眠救星｜狂數綿羊仍零睡意？　專家教4招失眠急救法　最快10分鐘入睡【附助眠貼士】

同場加映｜專家教4招失眠急救法

據美國《紐約郵報》報道，美國從事睡眠研究與睡眠呼吸中止症治療的線上睡眠診所Dreem Health醫學總監、全科醫生Dr. William Lu表示，晚上失眠除了一直躺在床上等待睡意來襲，可以嘗試用以下4種方法幫助入睡，圍繞「刺激控制」 的宗旨，增加睡意：

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1. 改變睡眠溫度和環境

對於難以入睡的人，切忌長期躺在床上，反而建議離開被窩，轉移到環境較低或地板上會更加容易睡著。Dr. William Lu解釋，下床時為了減少人躺在床上與清醒狀態之間的連結，對於嚴重或短期失眠患者，這種方式能夠中斷上述連結，藉此強化床鋪對於睡眠的暗示作用。他補充，不一定要睡在地板上，坐在梳化或舒服的椅子上同樣有效。

英國寢具品牌MattressNextDay CEO Martin Seeley亦同意上述觀點，指出如失眠躺在床上輾轉反側，倒不如換個地方睡覺，如遷移到另一個溫度較低的房間，在地板上鋪上瑜珈墊或床墊，靜待10到15分鐘左右有助入眠。這個做法給大腦轉換睡眠場景，有助減輕妨礙入睡的緊張和焦慮。

2. 最眼瞓時才上床

專家指出，「疲勞」（體力不足）與「眼瞓」（無法保持清醒）的精神狀態不盡相同。如果感到疲勞但同時精神仍然興奮，那就先別上床。對於難以入睡的人士來說，不到「一上床就能睡著」的狀態前，都不要上床。

3. 枕頭品質

枕頭品質不良也會影響睡眠質素。Dr. William Lu指出，肌肉骨骼不舒服會影響睡眠，尤其發現平躺後，肩膀頸部的角度和方向感覺怪怪的，就表示枕頭的高度未必合適。如何選擇合適的枕頭？他建議可從睡姿判斷，如平常習慣躺睡，建議用稍微扁一點的枕頭，這種枕頭可以限制頸部彎曲的程度；如習慣側睡，可以用較厚、較高的枕頭支撐頸部。

4. 逆向思維增強睡意

越想睡卻睡不著？Dr. William Lu建議使用「逆向思維」增強睡意，這是一種「矛盾意向法」（Paradoxical Intention）。當難以入睡時，嘗試讓自己不要睡著，直到大腦發出強烈睡意，就會容易入眠。

失眠救星｜睡眠衛生4大建議

香港醫院藥劑師學會會長兼註冊藥劑師蘇曜華受訪時，曾分享了4大睡眠衛生建議，強調入睡前4小時應避免進行以下4大活動，可有助增加睡眠質量：

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失眠救星｜專家分享4個睡眠貼士

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失眠救星｜6種「睡眠地雷」食物

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