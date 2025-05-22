深圳水上樂園｜深圳龍崗「幼齡版」水上樂園新開幕　波波泳池玩水上滑梯+光影隧道

【深圳親子遊/深圳水上樂園】天氣逐漸炎熱，小朋友最期待的就是可以玩水，「護士Vi媽三小火」近日分享深圳市龍崗區新開幕的「大運·沐森水世界」，場內設有多條滑梯和攀爬設施，小朋友可以盡情瀡滑梯！另外，水池水深只有0.45米，適合幼齡兒童遊玩，附近更有大運中心商場，玩到肚餓就可以到商場的餐廳「醫肚」！

深圳水上樂園｜港媽分享深圳「幼齡版」水上樂園

近日「護士Vi媽三小火」於Facebook專頁介紹深圳市龍崗區的「大運·沐森水世界」，該樂園於今年5月新開幕，吸引不少家長帶小朋友前往玩水消暑。入門口會見到以黃色八爪魚為造型的兒童設施，內有多個攀爬設施和多條滑梯，池內放置了不少波波，小朋友可以「瀡完又瀡」！場內還有光影隧道，小朋友入內時要小心滑倒。

旁邊設有水槍可以任玩，也可自攜水槍和水泡。而場內的香蕉船，橡皮海豚和浮浮鴨都是免費使用。小朋友玩到肚餓，可到士多購買烤腸、魚蛋、飲品等等補充體力，價錢並不貴，魚蛋人民幣12元有10粒。

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來到水上樂園，不少家長也會擔心衛生問題，而園內的池水有處理系統，加上可能是因新開幕的關係，整體感覺潔淨和新淨。另外，水池水深只有0.45米，適合幼齡兒童。雖然園內只有一個水池，不及其他的水上樂有多個水池和大滑梯，不過港媽仍表示這已經足夠讓小朋友放電一日。

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深圳水上樂園｜7大遊玩攻略 呢個時段最多人！

另外，港媽又整理出7大遊玩攻略，讓大家參考：

1. 3點後強烈的陽光不會直射到場內，體育館會遮蓋到太陽。

2. 如需使用儲物櫃，透過微信支付的價錢是¥10/1個，全日任開直至晚上11時。儲物櫃位於更衣室外面可以家庭分享使用。

3. 池邊有鞋架和休息的地方。

4. 光影隧道景觀優美，但地面濕滑，容易滑倒，要非常小心。

5. 淋浴區有明顯不足之處，首先，缺乏掛鉤及置物架，其次，浴簾只能遮擋一半。6個淋浴格中，有一格浴簾破損嚴重，完全無法遮擋，而且入口處直接面向淋浴區，導致「個個都見到你光脱脱，超扣分」。

6. 步行5分鐘就可到達大運中心商場，商場有不少餐廳、遊玩及購物的地方。

7. 想避開人流要注意，每逢週末，尤其是星期日，大運中心體育館有較大機會會舉辦演唱會，以今年五月為例，會有光良、孫燕姿及任賢齊等等，屆時商場食肆及叫車都會擁現人潮，和實施封路。最「重災」的時段是下午5時至7時，和晚上9時15分至人潮散去。

大運·沐森水世界

營業時間：10:30-21:30

地址：深圳市龍崗區青春路200號

交通：靠近深圳地鐵16號線大運中心站C出口

文章獲「護士Vi媽三小火」授權轉載

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