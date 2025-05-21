職場Gossip｜職場小薯對上司的8大期望　願意孭飛/獎勵下屬/指示清晰

在職場之中，上司對下屬小薯的期望就聽得多，今天半宅職薯就從相反方向，代表一眾小薯說出對上司的期望。

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1. 同級工作平均分配

很多上司都犯了一個毛病，就是對於工作效率高，能夠快速完成手頭工作的下屬，給予更多工作。

但從下屬角度，如果做得快便會有更多工作，那麼等於迫使下屬鬥放慢手腳以及扮忙，結果浪費大家的光陰。

2. 間中請下屬下午茶

如果上司薪金比下屬高一大截，那麼這位上司應該意識到，他薪金的一部分其實是用來請下屬飲茶的。

下屬上班求甚麼？有小部分希望事業一飛沖天，但也有更多希望安安穩穩好好地過活。有時只需要一個茶餐廳下午茶餐，在繁忙工作中輕鬆二十分鐘，已經是最大的鼓勵。

3. 站出來「孭飛」

為甚麼上司的薪金較高？不是因為他苦勞較高，而是因為他的責任較重。

但不少上司逗著高薪金，卻在逃避責任。其實下屬只想安心工作，有人指導，有人保護，有問題的時候有上司「孭飛」。

4. 不要微觀管理

上司需要的是雄才偉略，無奈這部分比較難，很多上司也做不到。於是為了顯示自己有用功，或者顯示其存在價值，便實行微觀管理。

其實每一位下屬也是有獨立思考的人，只要態度良好，都會用最好的方法去處理事情。微觀管理，在大多數情況下只會打擾下屬，令事情變得更複雜。

5. 做事說清楚理念

很多上司都批評下屬蠢，做事不靈活，從而刷取優越感，卻從不反思指示是否全面。

很多的工作都存在變數，在執行時需要靈活變通，而這大前提是：下屬清楚知道工作的理念。如果上司清楚交代目標和理念，下屬自然能夠靈活變通，做出預期效果。

6. 在責備前先了解事件

很多上司都有一個毛病，就是當遇到客人投訴，便首先假定下屬犯錯，甚至彷彿當責備了下屬便「成功」處理了投訴。

其實客人投訴原因很多，可能是對公司的不理解、誤會、甚至是專業投訴人。下屬的期望很簡單，就是上司在怪責下屬之前，先踏後一部，清楚了解事件，再作定斷。

7. 適當時摺起衣袖體驗

有些上司有一種潔癖，就是不喜歡落手落腳工作。原因可能是擔心自己笨手笨腳被下屬取笑，也有可能出於高傲心理，覺得自己高高在上。

其實每一件事在執行時，都會遇到很多小困難，而這些困難往往太枝節，難以用言語形容。下屬只希望上司間中體驗一下前線工作，然後設計更人性化的程序和指示。

8. 栽培前線小薯

有些上司會誤以為：給了薪金，便等於所有責任都完成了。

但今時今日一個大學新畢業生的薪金，和20年前其實相差不大。肯捱這低薪金的，不少是希望有更好將來的年輕人。上司栽培他們，教導他們，無論對公司還是小薯本身，都有好處。

結語

當然，下屬對於上司的期望遠不止於上述八點。這篇文章的目的，是提醒作為上司的應該不時代入下屬角度，思考下屬所需，這樣，無論對管理層或是前線小薯，都會有好處。

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筆者簡介

半宅職薯 －

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

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