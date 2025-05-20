澳門派錢｜消費卡代替派錢？　澳門議員高天賜：大量市民擔憂

澳門政府自2008年派錢已有17年，日前就「完善」計劃發放條件及方式諮詢，會後引述有與會者建議，可考慮採用其他不同發放方式和組合，例如消費卡或消費券等方式。

澳門立法會議員高天賜說，近幾日，收到大量市民的意見反映，擔憂政府會將現金分享轉為消費卡的形式發放。他認為，政府應考慮的是加碼現金分享至15,000元，並且另外派發消費卡8,000元。

▲ 澳門立法會議員高天賜說，市民擔憂現金分享轉為消費卡的形式發放。(高天賜fb圖片)

澳門政府引述與會者意見：設定居澳183日門檻

澳門特區政府分別於5月15日及16日舉行兩場面向社團的「完善現金分享制度意見徵集會」，經濟財政司司長戴建業及社會文化司司長柯嵐分別主持兩場會議，兩場共約六十位各界社團、機構及學者代表出席。

澳門政府會後指，與會者對完善計劃表示支持，包括建議須再次審視發放現金分享的目的及性質，以及可考慮採用其他不同發放方式和組合，例如消費卡或消費券等方式；研究引入須身處澳門183日的發放條件，但要考慮將在內地工作、升學、養老等合理情況納入豁免條件。又有意見期望，倘若調整發放標準，所節省的資源可用於幫扶弱勢等用途。另外，亦有意見認為可思考加入其他發放方式。

戴建業在會上表示，現金分享計劃自2008年推出至今已有17年，隨着社會經濟環境的轉變和因應社會的不同訴求，特區政府建議優化計劃，並對優化計劃持開放態度，期望聽取社會對優化計劃的相關意見。

柯嵐：行政長官把完善現金分享制度定為本年施政重點之一

社會文化司司長柯嵐表示，行政長官把完善現金分享制度定為本年施政重點之一，特區政府積極依照行政長官的施政指示，透過意見徵集會凝聚社會各界的智慧和熱忱，共同探討如何優化制度。柯嵐並強調將全面梳理社會各界的訴求，以開放務實的態度，認真聆聽和分析每一項建議，因時制宜落實現金分享的優化工作。

高天賜：若將現金分享轉為消費卡 加大弱勢群體經濟壓力

高天賜今日（20日）在社交媒體說，很多市民，尤其是長者和弱勢家庭，極其依賴於現金分享的10,000元來減輕生活壓力，例如，用來交租金、還房貸、交水電煤氣的費用、交子女學費和補習費等等。若將現金分享轉為消費卡，無異於加大了這些弱勢群體的經濟壓力。

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