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蘋果WWDC｜Apple 發佈會 6月10日凌晨1 時舉行　聚焦突破更新

港聞

發布時間： 13 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

Apple 公佈其年度全球開發者大會 (WWDC) 陣容，包括 Keynote 發佈會及 Platforms State of the Union。大會將於香港時間 6 月 10 日至 14 日免費網上舉行，匯聚全球 Apple 開發者社群，讓其了解最新 Apple 工具、技術與功能。

大會舉行的一星期內，全球各地開發人員可與 Apple 工程師、設計師與推廣人員交流；參與逾 100 場講座，領略最新增強功能，以便建立橫跨 Apple 產品且根據不同平台度身訂造的 app 與遊戲。Apple 亦將於當地時間 6 月 9 日 (香港時間 6 月 10 日) 在 Apple Park 舉辦特別活動，歡迎逾 1,000 位開發人員與學生親臨現場參與。

與此同時，Apple 連續第二年邀請 Swift Student Challenge 50 名「傑出得獎者」(Distinguished Winners) 往 Apple Park 參與為期 3 日的特別體驗。

香港時間 6 月 10 日凌晨 1 時:Apple Keynote 發佈會：率先介紹今年稍後時間 Apple 平台推出的突破更新。

香港時間 6 月 10 日凌晨 4 時:Platforms State of the Union：深入探討進一步裝備 Apple 開發者的新工具，包括 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 與 watchOS 的最新進展。

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