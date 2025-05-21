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康堤出道︱陳奕迅曾表示不想女兒入娛圈　康堤闖樂壇入華納做張天賦陳蕾師妹

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳奕迅康堤闖樂壇加入華納。

【陳奕迅 / 徐濠縈 / 陳康堤】「歌神」陳奕迅（Eason）徐濠縈（阿徐）的女兒陳康堤今年已20歲，盡得父親藝術基因的她對音樂有濃厚興趣，並加盟華納唱片做張天賦、陳蕾師妹。

陳康堤讀名校女拔同時是校內手球隊精英，多次代表學校參賽，不過女兒生活低調不希望外界認出她是「陳奕迅女兒」，故曾多次婉拒父母到學校看她比賽。不過父母們均尊重女兒意願，認為「女兒開心舒服就好」。

阿徐曾表示女兒的成績不錯亦未需要補習，更指現時學科太深不懂得怎樣教導女兒，成績全是靠康堤自己努力。

不過近年康堤逐步多曝光，早前更揭與日藉模特兒拍拖。

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康堤出道︱Eason曾表示不想女兒入行

康堤一直是陳奕迅掌上明珠，他在2006年推出的專輯《Life Continues》，就是用小時候康堤的照片做封面。

不過Eason與阿徐曾表示不想囡囡踏足娛樂圈，但愛女卻遺傳父母的演藝細胞，天生擁有一把動人靚聲並特別對音樂有興趣，所以縱使不想女兒入行，父母也十分開明不阻她選擇自己的道路，就如Eason當年送給囡囡歌《大個女》歌詞：「你還要戀愛 我還記得愛兒女所愛 早習慣看開」。

康堤入行不與父親同唱片公司，選擇簽約華納唱片，據悉成今年重點力捧女新人，華納回覆傳媒表示：「係啊，康堤加入咗Warner Family，關於歌曲部份我們會稍後公布，大家密切留意吖，thanks。」

另外，Eason在上周因確診新冠肺炎將3場高雄巨蛋演唱會延期，可是在5月18日網上就謠傳Eason病逝，相關用詞更衝上網絡熱搜。Eason在5月19號於社交平台以限時動態方式上載叉燒照片並一貫幽默地寫道：「復活後食番舊肉先」。

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