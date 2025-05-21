肺腺癌｜47歲田蕊妮患肺腺癌康復半年貼全家福　最新狀態曝光感謝老公貼心照顧：有你真好

【田蕊妮／杜汶澤／肺腺癌／癌症】現年47歲的視后田蕊妮去年自揭患上非常初期的肺腺癌，所幸開刀做手術後體內已沒有癌細胞。休養半年，她近日就貼出一張全家福，曝光其最新狀態。

田蕊妮與杜汶澤近年移居到台灣生活，惟去年（2024年）12月突然在社交平台上發文，公開自己早前做身體檢查，發現肺部陰影，繼而確診罹患非常初期的肺腺癌。幸好及早發現病灶，在發現有肺腺癌時屬於第0期，只需要盡快就醫和治療，將結節動手術切除就可以。

杜汶澤得悉消息後非常緊張，四處為愛妻尋找好醫生，亦諮詢香港醫生的意見，最終安排她到台灣長庚醫院做手術。所幸手術非常成功，田蕊妮形容術後感覺，即使打了止痛針，「每呼吸一下都是會痛的」，但就大讚當地醫護人員非常細心，復健過程中非常正面鼓勵她，亦不忘感謝老公全程無微不至的悉心照顧：

最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」。

而杜汶澤之後亦替太太報平安，指現時肺部已經「100%沒有癌細胞，大家可以放心！」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

時隔半年，田蕊妮近日在Instagram及Facebook上貼出一張與杜汶澤及愛犬的合照，並寫下：「我們的全家福」，十分溫馨。從照片可見，田蕊妮笑容燦爛，氣色相當不錯，看來康復情況理想；而杜汶澤輕輕搭住田蕊妮膊頭，兩人非常恩愛。

最新影片：

更多相關報道：肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發 肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了

同場加映｜「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

罹患肺癌4大常見成因

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章：

肺腺癌｜本港肺癌每年殺4000人 86歲台副總統蕭萬長與癌共存14年 靠5招戰勝癌魔

抗癌勇士｜前田徑冠軍不敵肺腺癌離世終年53歲 生前親吐不良習慣埋下病根

癌症殺手｜43歲台大教授罹肺腺癌逝 後悔生前2大飲食習慣 醫生揭真正致癌原因

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5