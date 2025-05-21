時尚速報｜Aigle聯乘《多啦A夢》　男女童裝落齊即日上架

今天的動漫再不是只限於兒童專享，背後其實是一門數百億元計的大生意，時裝品牌看上這一點，歷年來推出過無數與動漫人物合作的聯乘系列。

但要數最入屋的動漫人物，《多啦A夢》實在當之無愧，找到這個「法寶」就好比找到生金蛋的雞，大家還記得Gucci和《多啦A夢》的聯乘系列嗎？當時賣過滿堂紅的情況相信大家還有記憶，事隔多年，今次《多啦A夢》夥拍了來自法國的便服品牌Aigle。

▲ SolarPack撥水外套$2,680、橡膠涼鞋$780。

Aigle從來甚少與其他品牌合作，更何況是動漫人物，這個系列以日本的自然景色為背景，綴以繽紛而且富童趣玩味的《多啦A夢》印花圖案，帶出由童年到成年的成長歷程，品牌希望以「成長」和「冒險」為題，將不同世代的人與大自然聯繫起來，共同創造出共融共樂的溫馨回憶。

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相比於過往Gucci與《多啦A夢》的售價高昂，今次Aigle來得更加親民，單是袋款定價由數百元至$1,500，更合乎在經濟不景氣的環境下盡情購物。

產品查詢：2621 3628

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