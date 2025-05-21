  • 31°C
香港時間：2025521日 (三) 12:56

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜Aigle聯乘《多啦A夢》　男女童裝落齊即日上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

Aigle X 多啦A夢系列即日上架。

今天的動漫再不是只限於兒童專享，背後其實是一門數百億元計的大生意，時裝品牌看上這一點，歷年來推出過無數與動漫人物合作的聯乘系列。

但要數最入屋的動漫人物，《多啦A夢》實在當之無愧，找到這個「法寶」就好比找到生金蛋的雞，大家還記得Gucci和《多啦A夢》的聯乘系列嗎？當時賣過滿堂紅的情況相信大家還有記憶，事隔多年，今次《多啦A夢》夥拍了來自法國的便服品牌Aigle。

SolarPack撥水外套$2,680、橡膠涼鞋$780。

Aigle從來甚少與其他品牌合作，更何況是動漫人物，這個系列以日本的自然景色為背景，綴以繽紛而且富童趣玩味的《多啦A夢》印花圖案，帶出由童年到成年的成長歷程，品牌希望以「成長」和「冒險」為題，將不同世代的人與大自然聯繫起來，共同創造出共融共樂的溫馨回憶。

點擊圖片放大
+5
+4

相比於過往Gucci與《多啦A夢》的售價高昂，今次Aigle來得更加親民，單是袋款定價由數百元至$1,500，更合乎在經濟不景氣的環境下盡情購物。

產品查詢：2621 3628

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

Lady Gaga彩粧系列Haus Labs by Lady Gaga登陸香港　全線125款產品即日晒冷
17:13 2025/05/12
Lady Gaga彩粧系列Haus Labs by Lady Gaga登陸香港　全線125款產品即日晒冷
結業潮｜K11 MUSEA MoMA Design Store疑似結業清貨　CDG銀包/即影即有相機/UNIQLO聯乘Tee大減價
14:02 2025/05/19
結業潮｜K11 MUSEA MoMA Design Store疑似結業清貨　CDG銀包/即影即有相機/UNIQLO聯乘Tee大減價
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價
11:54 2025/04/14
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價

你可能感興趣

Lady Gaga彩粧系列Haus Labs by Lady Gaga登陸香港　全線125款產品即日晒冷
17:13 2025/05/12
Lady Gaga彩粧系列Haus Labs by Lady Gaga登陸香港　全線125款產品即日晒冷
結業潮｜K11 MUSEA MoMA Design Store疑似結業清貨　CDG銀包/即影即有相機/UNIQLO聯乘Tee大減價
14:02 2025/05/19
結業潮｜K11 MUSEA MoMA Design Store疑似結業清貨　CDG銀包/即影即有相機/UNIQLO聯乘Tee大減價
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價
11:54 2025/04/14
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價
時裝服飾 日本 卡通動漫 多啦A夢 鞋履 手袋 時裝服飾種類

最高瀏覽

抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever