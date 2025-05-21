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腦動脈瘤｜棒棒堂阿本患腦動脈瘤　曾被判「非死即殘」　感激男友不離不棄【附腦動脈瘤破裂症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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【腦動脈瘤／棒棒堂／阿本】棒棒堂阿本2023年確診患腦動脈瘤，曾一度被醫生告知無藥可醫，宣判「非死即殘」，病情最嚴重時會導致眼球爆出，因此眼睛長期都會佈滿紅筋。患病至今，阿本有很多感悟，一方面感激患病給予他重啟人生的機會，另一方面感激男友在他患病時不離不棄。

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腦動脈瘤｜忽略高膽固醇惹禍

現年42歲棒棒堂成員阿本（翁瑞迪）近日在《Yahoo健世代》節目中，首度談及2023年被診斷出腦動脈瘤的心路歷程，指自己曾怨天尤人，因過去總將事業成就視為人生目標，卻忽略身體發出的警訊。他憶述自己多年來有膽固醇過高的問題，但他恃著年輕，認為年輕人膽固醇偏高很正常，從來沒有想過這會是罹病的致命警號。直到確診後才發現，原來他家族有遺傳性膽固醇過高。

我不是問為甚麼是我，我是在問：我這麼拼命，到底值不值得？

腦動脈瘤｜患病見真情　感謝男友陪伴

後來他因為劇烈頭痛，決定去醫院檢查，經過多番檢查後，終於被確診是腦動脈瘤。阿本在節目中坦言，患病期間幸好有當時僅認識兩個月的男友，不離不棄地照顧他，陪他覆診和治療，包括協助處理包括手術前除毛等私密照護。阿本憶起這段經歷坦言非常尷尬，但亦讓他深深體會到真摯情感的可貴。

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腦動脈瘤｜坦然面對網路輿論

患病期間除了阿本男友無條件的陪伴讓他感動，家人的關心亦讓他熱淚盈眶。他提到當時病發初期，網絡上仍有不少負評指他譁眾取寵。身為公眾人物，他對於「鍵盤戰士」已經司空見慣，但家人卻因而感到難過。阿本表示，相比起在乎網絡攻擊，他更加開心因為自己分享患病經歷而匯聚一班同路人，互相支持和勉勵大家：

我真的很正面的去看待生病這件事情，把它當成是我人生的第二個機會。

腦動脈瘤｜腦動脈瘤或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾在接受訪問時指出，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但20、30歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3至4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀：

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

腦動脈瘤｜4種頭痛情況須求醫

台灣神經外科醫生謝炳賢在Facebook個人專頁表示，大部分人都經歷過頭痛，有時頭痛起來，不只是頭痛欲裂，還可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響。

他指出，不少人頭痛都習慣透過吃止痛藥來緩解，但若出現以下4種情況，可能是疾病的警號，則必須立即求醫。

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腦動脈瘤｜頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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