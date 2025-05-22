旅遊注意｜港女台北旅遊找續獲假鈔　中伏過程曝光提醒小心1事

在外旅遊要小心！近日，1名香港女生在Threads發帖，指日前於台北旅行搭的士時，收到了司機找續的假鈔但由於當時室內環境昏暗無及時發現。

她將被騙全過程公開，提醒網民小心留意，她最終在當地人的提醒下發現收到假鈔，對方還表示這種手段「應該喺專門呃啲遊客」。

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台幣假鈔｜的士司機行為「怪怪地」

樓主以「大癲第一次喺台灣收假鈔」為題發帖，分享自己早前在台北時，搭的士由饒河街夜市前往西門町遭司機找續假鈔的經歷。

樓主當時逛完熱門景點饒河街夜市後，「貪方便喺出邊上咗㗎的士」離開前往西門町；上車前她見到司機的模樣「都知佢怪怪地」，但由於該的士排在的士站首位，她亦沒有理由「跳過」搭下一架，便按順序上車。

然而，一上車後樓主發現車廂內「成地下都係食完嘅垃圾膠袋」，但想著幸好車程不算太遠，便決定忍耐；乘車過程中，樓主又發現司機違規駕駛，「又衝紅燈又超速」；遂在到達西門町後「諗住快快收落車算啦」。

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台幣假鈔｜找續獲假鈔 印「玩具銀行」字樣

樓主以1張1,000元台幣（約港幣259元）紙鈔支付車資，惟對方以多張100元台幣（約港幣25.9元）紙鈔及中間夾著一張500元台幣（約港幣129元）假鈔找續；惟當時「黑鼆鼆」樓主並未留意到500元紙鈔是假鈔。

據圖片可見，這張「500元台幣」紙鈔與真實的台幣十分相似，但鈔票正反面都印有「玩具銀行」的字樣及「玩具印製廠」的蓋章。

台幣假鈔｜當地人：專門呃啲遊客！

隨後，樓主來到西門町購物付款時，店員發現紙鈔有問題遂提醒樓主：「佢都話張錢好真，唔睇清楚都唔知，應該係專門呃啲遊客！」；她這才恍然大悟，遂提醒大家「希望大家去旅行嗰陣時都睇清楚啲錢……以後都係call Uber算啦喺台灣」，有感慨「去咗台灣咁多次，今次真係第一次見」。

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