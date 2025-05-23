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教評專欄｜羅陳楚思中學師生杭州交流團　學懂感恩反思活在幸福中

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

羅陳楚思中學師生杭州交流團，學懂感恩反思活在幸福中。

仁濟醫院羅陳楚思中學/觀塘/資助學校】在剛過去的復活節，擱下學校的工作，臨時買了一張飛往上海的機票，想看看外灘璀璨的燈火。然而，這次旅程真正的亮點，卻是那個心血來潮的決定——登上開往杭州的高鐵。當我在旅遊巴士的車門處，看見學生們眼睛裏發出驚喜的火花時，忽然明白教育最動人之處，就是那個藏在未經彩排的相遇。

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羅陳楚思中學︱師生同遊宋城　共享學習溫度

下車後，學生們圍著我七嘴八舌地分享見聞，這股熱鬧帶給我無限的活力，也頓時讓我感受到教育工作的那份溫度。相遇後，我和學生們共遊美術學院和宋城。進入宋城後，我們先在音樂噴泉前一起大聲喊着學校的名字，看到水柱高高地向上直噴時，大家都興奮莫名。

我們一行之後又被一個虛擬場景所吸引，一大伙兒一起站在空地與虛擬恐龍拍照，「獨樂樂，不如眾樂樂。」，一個人的旅行，總不及與學生們共度的時光來得快樂。晚餐時，其中一位女生分享道︰「校長您知道嗎？我們昨天參觀的杭州中學，他們晚上自習要上到十點呢？」學生們感受到內地學生讀書課時之長及壓力之大外，更感恩學校的老師們平日會費心思用不同的學習活動引導他們，使他們學習更有趣味。

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羅陳楚思中學︱教育是生命影響生命

同時，也感受到香港升學管道多元的幸福。晚飯中，我與同學談談年輕時學習的故事，並分享當中的辛酸，同學們都聽得津津有味。在分享的過程中，我看到學生成熟及成長的一面，更能為自己所擁有的感恩。

仁濟醫院羅陳楚思中學師生於復活節同遊杭州。（作者提供）

教育是生命影響生命的工作，過程中相互的生命分享，正是締造生命成長的重要一環。最好的教育及輔導就是陪伴與分享，教育工作者最大的動力就是學生的成長。杭州最美的不是西湖，而是與我同行的你們。

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撰文 : 楊佩珊博士 仁濟醫院羅陳楚思中學校長

欄名 : 教評經脈

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