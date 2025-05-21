麥明詩兒子｜麥明詩低調護兒反遭截胡 林作母搶先公開正面樣後急刪相補鑊

【麥明詩/盛勁為/新手爸媽】麥明詩於3月誕下BB後，一直低調保護愛兒私隱，僅在社交媒體分享遮蓋面部的照片。日前，麥明詩前男友林作媽媽王莉妮，搶先一步在社交平台上公開了BB正面照，但貼文發布僅一小時後，王莉妮急刪相補鑊，可能知道自己「衰咗」。

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麥明詩兒子｜兒子似媽媽靚樣

33歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）於2025年3月誕下兒子，與機師丈夫盛勁為（Keith）結婚不足一年便迎來新生命。麥明詩但一直未有公開BB性別及正面樣貌，僅分享遮蓋面相，隱約見到寶寶頭髮濃密，鼻子與嘴巴似她童年時樣子，低調神秘感引發外界好奇。

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麥明詩兒子｜王莉妮︰就似我有咗孫一樣

昨日（20日），麥明詩前男友林作的母親王莉妮（Lily）搶先一步截胡，在社交媒體上公開了寶寶的性別及正面照片，揭露麥明詩誕下男嬰。王莉妮貼出與寶寶的合照，並留言：「雖然阿詩與林作無緣，但我一直當她是自己的女兒，現在阿詩有咗兒子，就似我有咗孫一樣，真心為她高興。」她更送上一封大利是給麥明詩的兒子，三人合照溫馨，寶寶樣貌被指與媽媽十分相似，相當可愛。

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麥明詩兒子｜林作媽媽「曬孫心切」

王莉妮搶閘舉動引起爭議，因為她未經麥明詩及其丈夫同意，公開了寶寶的敏感資訊，可能觸怒當事人，也惹來林作現任女友裕美的不滿。據悉，王莉妮與麥明詩關係密切，視她為「契女」，曾於2024年出席麥明詩與盛勁為的婚宴。她當時表示：「Louisa係我契女嘛，做唔到新抱就做我契女。我哋經常見面，有時候都約出嚟飲茶傾吓偈，冇尷尬。」王莉妮亦坦言欣賞麥明詩，認為她與盛勁為十分登對，甚至自嘲自己的兒子不及盛勁有型。

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