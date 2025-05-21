哈佛研究｜常吃1類食物患柏金遜風險激增2.5倍　1款常見早餐也上榜！

【柏金遜症／哈佛研究／早餐】穀物脆片、咖啡都上榜？台灣基因醫生張家銘日前引用哈佛最新研究，指長期攝取一類食物，罹患柏金遜症風險將激增2.5倍，相關徵兆早於5至10年前便會出現，假如出現7大發病徵兆便應多加注意。

張家銘醫生日前於Facebook專頁，引用哈佛大學公共衛生學院2025年發表於《Neurology》期刊的大型研究證實，長期攝取超加工食品（Ultraprocessed Foods, UPFs）會顯著增加柏金遜症（巴金森氏症）前驅症狀風險。

最新影片：

相關研究追蹤4萬名醫護人員長達20年，發現攝取最多超加工食品者，例如穀片、即食麵、三合一咖啡等，出現3種以上柏金遜前兆症狀機率，相較最低攝取族群激增約2.5倍。

哈佛研究｜拆解柏金遜症7大發病徵兆

張家銘醫生強調指，很多人以為柏金遜症初期症狀為動作變慢、走路變小步，或者手部顫抖等，但事實上柏金遜症患者並非僅有手抖、動作遲緩等運動症狀，以下「非運動性前驅症狀」可能早於確診前5至10年便出現，強調這些小毛病，恐屬大腦神經退化初期警號：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

柏金遜症發病徵兆｜1.慢性便秘

柏金遜症發病徵兆｜2.嗅覺減退

柏金遜症發病徵兆｜3.快速動眼期睡眠行為異常（睡夢中大動作或說話）

柏金遜症發病徵兆｜4.白天過度嗜睡

柏金遜症發病徵兆｜5.情緒低落、莫名疼痛

柏金遜症發病徵兆｜6.視覺辨色力下降

柏金遜症發病徵兆｜7.身體莫名疼痛

哈佛研究｜頻食超加工食品 恐增3大健康風險

張家銘醫生指出，超加工食品指經多重工業加工、含大量添加物且原型食材極少的食品，雖然看上去「很好吃、吃起來很方便」，但食用後幾乎無法提供身體真正所需營養，反而食品中的成份，恐增以下3大健康風險：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

超加工食品3大健康風險｜1.慢性發炎

高糖、劣質油脂與添加物破壞腸道屏障，引發全身性發炎，損害腦神經細胞。

高糖、劣質油脂與添加物破壞腸道屏障，引發全身性發炎，損害腦神經細胞。 超加工食品3大健康風險｜2.氧化壓力

自由基攻擊腦部多巴胺神經元，即柏金遜症容易受影響的腦部區域。

自由基攻擊腦部多巴胺神經元，即柏金遜症容易受影響的腦部區域。 超加工食品3大健康風險｜3.異常蛋白堆積

腸道菌相失衡促使「α-突觸核蛋白」錯誤摺疊，經腸腦軸傳遞至中樞神經。

哈佛研究｜超加工食品（UPFs）常見例子

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

超加工食品（UPFs）｜1.即食類

即食麵、冷凍微波餐、罐裝茶飲

即食麵、冷凍微波餐、罐裝茶飲 超加工食品（UPFs）｜2.加工肉品

香腸、火腿、熱狗

香腸、火腿、熱狗 超加工食品（UPFs）｜3.甜點零食

早餐穀片、冬甩、餅乾、蛋糕

早餐穀片、冬甩、餅乾、蛋糕 超加工食品（UPFs）｜4.沖泡飲品

三合一咖啡、即溶奶茶

哈佛研究｜醫生分享健康飲食餐單

張家銘醫生表示，都市人工作忙碌，想完全戒去加工食品較為困難，但可以每日作出些許改變，逐步減少依賴，強調「大腦疾病不是無法預測，它是可以從生活細節中看見的。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

醫生分享健康飲食餐單｜1.早餐

麥片牛奶改為水煮蛋＋地瓜 醫生分享健康飲食餐單｜2.午餐

便當加工肉換為燙青菜 醫生分享健康飲食餐單｜3.點心

餅乾替換為無調味堅果 醫生分享健康飲食餐單｜4.晚餐

簡易自煮食物，例如蔬菜燉飯

資料來源：Facebook@基因醫師張家銘 、Neurology (2025): Long-Term Consumption of Ultraprocessed Foods and Prodromal Features of Parkinson Disease

相關內容

哈佛研究丨每天飲這種奶患柏金遜症風險增39% 專家：或與腸道細菌有關丨附48款無添加牛奶名單

太極益處︱上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症 練習6個月多種健康問題減少

【柏金遜症】新加坡研究日飲兩杯傳統咖啡 有助減低患柏金遜風險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5