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哈佛研究｜常吃1類食物患柏金遜風險激增2.5倍　1款常見早餐也上榜！

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【柏金遜症／哈佛研究／早餐】穀物脆片、咖啡都上榜？台灣基因醫生張家銘日前引用哈佛最新研究，指長期攝取一類食物，罹患柏金遜症風險將激增2.5倍，相關徵兆早於5至10年前便會出現，假如出現7大發病徵兆便應多加注意。

張家銘醫生日前於Facebook專頁，引用哈佛大學公共衛生學院2025年發表於《Neurology》期刊的大型研究證實，長期攝取超加工食品（Ultraprocessed Foods, UPFs）會顯著增加柏金遜症（巴金森氏症）前驅症狀風險。

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Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

相關研究追蹤4萬名醫護人員長達20年，發現攝取最多超加工食品者，例如穀片、即食麵、三合一咖啡等，出現3種以上柏金遜前兆症狀機率，相較最低攝取族群激增約2.5倍。

哈佛研究｜拆解柏金遜症7大發病徵兆

張家銘醫生強調指，很多人以為柏金遜症初期症狀為動作變慢、走路變小步，或者手部顫抖等，但事實上柏金遜症患者並非僅有手抖、動作遲緩等運動症狀，以下「非運動性前驅症狀」可能早於確診前5至10年便出現，強調這些小毛病，恐屬大腦神經退化初期警號：

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  • 柏金遜症發病徵兆｜1.慢性便秘
  • 柏金遜症發病徵兆｜2.嗅覺減退
  • 柏金遜症發病徵兆｜3.快速動眼期睡眠行為異常（睡夢中大動作或說話）
  • 柏金遜症發病徵兆｜4.白天過度嗜睡
  • 柏金遜症發病徵兆｜5.情緒低落、莫名疼痛
  • 柏金遜症發病徵兆｜6.視覺辨色力下降
  • 柏金遜症發病徵兆｜7.身體莫名疼痛

哈佛研究｜頻食超加工食品 恐增3大健康風險

張家銘醫生指出，超加工食品指經多重工業加工、含大量添加物且原型食材極少的食品，雖然看上去「很好吃、吃起來很方便」，但食用後幾乎無法提供身體真正所需營養，反而食品中的成份，恐增以下3大健康風險：

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  • 超加工食品3大健康風險｜1.慢性發炎
    高糖、劣質油脂與添加物破壞腸道屏障，引發全身性發炎，損害腦神經細胞。
  • 超加工食品3大健康風險｜2.氧化壓力
    自由基攻擊腦部多巴胺神經元，即柏金遜症容易受影響的腦部區域。
  • 超加工食品3大健康風險｜3.異常蛋白堆積
    腸道菌相失衡促使「α-突觸核蛋白」錯誤摺疊，經腸腦軸傳遞至中樞神經。

 

哈佛研究｜超加工食品（UPFs）常見例子

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  • 超加工食品（UPFs）｜1.即食類
    即食麵、冷凍微波餐、罐裝茶飲
  • 超加工食品（UPFs）｜2.加工肉品
    香腸、火腿、熱狗
  • 超加工食品（UPFs）｜3.甜點零食
    早餐穀片、冬甩、餅乾、蛋糕
  • 超加工食品（UPFs）｜4.沖泡飲品
    三合一咖啡、即溶奶茶

哈佛研究｜醫生分享健康飲食餐單

張家銘醫生表示，都市人工作忙碌，想完全戒去加工食品較為困難，但可以每日作出些許改變，逐步減少依賴，強調「大腦疾病不是無法預測，它是可以從生活細節中看見的。」

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  • 醫生分享健康飲食餐單｜1.早餐
    麥片牛奶改為水煮蛋＋地瓜
  • 醫生分享健康飲食餐單｜2.午餐
    便當加工肉換為燙青菜
  • 醫生分享健康飲食餐單｜3.點心
    餅乾替換為無調味堅果
  • 醫生分享健康飲食餐單｜4.晚餐
    簡易自煮食物，例如蔬菜燉飯

    • 資料來源：Facebook@基因醫師張家銘 Neurology (2025): Long-Term Consumption of Ultraprocessed Foods and Prodromal Features of Parkinson Disease

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