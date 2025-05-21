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暑期活動｜$288參觀本地麵包廠　親手整麵包鮮果撻+送曲奇+有證書【附報名方法】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 12 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

KKday推出$288參觀本地麵包廠，親手整麵包鮮果撻+送曲奇+有證書。

【親子好去處/暑期活動/多多美麵飽西餅公司/參觀麵包廠】暑假快到了，家長計劃好讓小朋友參加甚麼活動了嗎？本地麵包品牌「多多美麵飽西餅公司」推出「參觀麵包廠連麵包及鮮果撻製作」活動，只需$288小朋友就可以體驗自製麵包的樂趣，活動完結後還有證書！

參觀麵包廠｜$288起參觀本地麵包廠 親手製作麵包

本地麵包品牌「多多美麵飽西餅公司」於1988年創立，多年來除了堅持「香港製造」，近日麵包廠推出「參觀麵包廠連麵包及鮮果撻製作」活動，家長和子女可以親眼目睹麵包製作過程，學習到課外知識，更可以體驗自製麵包的樂趣！另外，今次活動也有鮮果撻示範及實習，更會送馳名曲奇手信，活動完結後每位小朋友都會獲發證書，絕對是非常值得體驗的活動！

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新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

參觀「多多美麵飽西餅公司」麵包廠活動約2小時，共有7個環節，內容如下：

  • 1. 材料介紹及麵包製作示範
  • 2. 麵包製作實習（每人可做麵包2個）
  • 3. 茶點及發問時間
  • 4. 工場參觀，了解麵包製造過程
  • 5. 鮮果撻示範及實習
  • 6. 購買紀念品：可以優惠價選購麵包、果撻、自家曲奇餅。
  • 7. 學員自製麵包出爐（每位小朋友學員可獲証書1份）

「多多美麵飽西餅公司」麵包廠活動詳情：
日期：

  • 6月7日
  • 7月2、9、15、18、22、26、28、30日
  • 8月2、5、9、11、16、19、22、25日

場次：10:30或17:30
優惠（大小同價）：$288/位（原價$346/位）
費用包括：每位可獲馳名曲奇手信 (560g) 一盒及小朋友證書一份
備註：2-11歲小朋友必需由成人陪同
預訂連結：【KKday

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