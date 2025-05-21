癌症殺手︱健身教練無咳嗽不適　僅手指1症狀驚揭患肺癌晚期 切除右肺保命

【肺癌／肺癌徵兆／杵狀指／肺癌自測／肺癌成因】沒咳嗽都有機會患肺癌！蘇格蘭一名健身教練本身沒有任何呼吸道疾病症狀，卻因為察覺手指有1個異常現象而求醫，結果竟被查出患晚期肺癌，及時切除右肺保命。

據肺癌基金會(Roy Castle Lung Cancer Foundation)報道個案，蘇格蘭健身教練Brian Gemmell罹患肺癌，但他在確診前沒有感到任何不適：

我並沒有感覺不舒服，我感覺很健康。沒有咳嗽，沒有咳血，也沒有呼吸困難。

手指異常腫脹成「杵狀指」揭患晚期肺癌

Brian回憶，當時他唯一的異常症狀是杵狀指（finger clubbing / nail clubbing），「所有手指都腫了起來。當把手指甲壓在一起時，看不到菱形間隙」。

肺癌基金會解釋，杵狀指意為指尖腫脹，並且是分階段發生的。首先，指甲根部變軟，甲床旁的皮膚變得有光澤。隨後從側面看，指甲開始比正常彎曲得更厲害。最後，指尖可能會變大、腫脹；這是由於手指軟組織中積聚液體所致，可能是肺癌的徵兆。數據顯示，35%的非小細胞肺癌（NSCLC）患者有杵狀指症狀，4%的小細胞肺癌患者有杵狀指症狀。

最後，Brian上網搜尋後，警覺杵狀指可能是一種肺癌症狀。其家庭醫生迅速讓他去做胸部X光檢查，並轉介給呼吸科顧問醫生。PET掃描顯示，Brian右肺有晚期腫瘤，最後決定切除右肺，保住一命。

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杵狀指自測方法

Brian以過來人身份示警：

如果你像我一樣有杵狀指，那就是一個危險信號。早發現早求醫，就能得到治療。

而出現杵狀指並不代表一定患上癌症。其他肺部疾病例如囊狀纖維化、病因不明性肺纖維化、支氣管擴張和石棉肺，也都可能導致杵狀指。另外，心臟疾病、肝病和慢性腸道炎「克隆氏症」也會有杵狀指的情況。自測方法如下：

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肺癌10大常見症狀

肺癌基金會指出，「杵狀指」是Brian患肺癌的唯一症狀，但不同的人可能有幾種症狀，或有些人完全沒有症狀。肺癌的其他徵兆和症狀還包括：

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1. 持續三週或更長的咳嗽

2. 呼吸困難

3. 哮鳴

4. 頻繁胸部感染

5. 咳嗽症狀改變或加重

6. 胸部和/或肩部疼痛

7. 咳血或痰中帶血

8. 不明原因的疲勞或缺乏活力

9. 沙啞

10. 臉部或頸部腫脹

同場加映：5大非吸煙高危因素致肺癌

台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享，指臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關：

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