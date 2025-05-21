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結業潮｜文具佬石門分店結業　執笠清貨優惠8折起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 13 小時前

最後更新： 13 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

文具佬石門分店結業，執笠清貨優惠8折起。

【結業潮/文具佬/石門/結業清貨】「文具佬生活百貨」近年在各區擴張，但繼上月宣布馬鞍山旗艦店結業後，日前再公布石門分店因租約期滿結業，將經營至7月初，即日起推出清貨優惠，即睇下文了解詳情！

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結業潮｜文具佬石門分店結業 清貨優惠8折起

文具佬於社交平台公布結業消息，指石門分店租約將於7月初完結，貼文中提到「我哋好想原舖位續約，好可惜未能如願」、「我哋已經好努力，想喺石門搵返一間大舖，雖然仲未搵到，不過我哋會繼續努力」，又指該店結業「已成定局」。

文具佬亦感謝石門街坊3年來的支持，「你哋嘅熱情支持，令我哋有數據知道乜嘢類別產品受歡迎，令我哋正式定位成為賣生活百貨嘅文具店」。該店即日起推出執笠清貨優惠，買滿$100可享9折、滿$200享8折。

文具佬石門分店執笠清貨。（文具佬生活百貨FB圖片）

結業潮｜網民：冇咗唔方便

結業消息一出，不少網民都大感可惜，紛紛留言「無咗個好去處，希望會喺沙田搵個地方再重開」、「石門我成日來幫襯呀」、「其實呢間真係好好行，成日去石門都一定行」、「間中過嚟買文具、飲品同零食，冇咗會唔方便」。

以以「親民價」見稱的文具佬生活百貨，近年在各區擴張，目前港九新街分店超過20間。早前文具佬宣布馬鞍山旗艦店結業，指開業2年多「每一個月都喺度死頂」、「做返嚟嘅生意都唔夠錢交呢間舖嘅租金」。不過，文具佬亦於屯門開設新店，又踩過界開設內遊樂場「Giggleland」。

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文具佬石門分店

地址：石門京瑞廣場二期G25
營業時間：09:00 - 21:30（星期一至日）

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