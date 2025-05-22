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KO頭痛︱麥當勞1款套餐可治偏頭痛？ 網民實測大讚有效　醫生揭關鍵原因

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 麥當勞「偏頭痛套餐」網上瘋傳
  • 咖啡因、鹽分或有助緩解頭痛
  • 專家不建議長期依賴偏方

【頭痛／偏頭痛／麥當勞／飲食習慣】不少人偏頭痛發作時會吃藥解決，但最近網上瘋傳一款「麥當勞偏頭痛套餐」（Migraine Meal），有網民實測食完後能有效緩解偏頭痛，引發熱烈討論。對此，有醫生解構背後原因。

近日，有網民在TikTok上分享一段觀看數近400萬的影片，片中一名女子在麥當勞點餐，畫面字幕寫道：「TikTok說薯條配健怡可樂（Diet Coke）能治偏頭痛，我已痛48小時了，來試試看」。

最新影片：

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Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

影片引發許多網民共鳴，並留言分享類似經驗，「每當偏頭痛發作或即將發作時，我就會喝一杯可樂加吃薯條，馬上就舒緩了」、「我會先吃止痛藥，再喝健怡可樂，等疼痛緩解後就會想吃鹹食」。但也有人稱不能喝代糖版本，「不是健怡可樂！一定要喝含糖可樂，再搭配布洛芬（Ibuprofen）和鹹食才有效」。

據網民分享，這套「偏頭痛套餐」之所以有效，關鍵在於可樂中的咖啡因與薯條的鹽分。健康網站《Verywell Health》訪問美國神經內科醫生David Walker博士指出，咖啡因確實具有短期止痛效果，若與布洛芬等止痛藥一起服用，效果更顯著，「我們知道咖啡因確實有助於短期緩解偏頭痛，所以說可口可樂中的咖啡因發揮作用並不意外。」此外，當體內缺乏鈉等礦物質時可能引發頭痛，而薯條的鹽分能補充電解質，從而改善症狀。

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雖然有不少網民實測有效，但專家提醒，每個人體質不同，頭痛成因因人而異，這類「網絡偏方」並非對所有人都有效，不建議長期依賴，若過度使用恐影響健康。若頭痛症狀持續，建議盡快就醫，尋求專業診斷與治療。

同場加映｜頭痛9大症狀應及早求醫

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頭痛警號｜醫生拆解頭痛類型 1類頭痛狀況嚴重

神經內科醫生朱海瑞曾於節目《醫師好辣》分享，表示頭痛主要分為「原發性」及「續發性」，假如頭痛為「單側搏動性疼痛」，伴隨噁心、畏光、怕吵，多屬「原發性偏頭痛」，常因壓力、睡眠不足或經期荷爾蒙波動引發；而「頭皮緊繃脹痛」則多為張力型頭痛，相對良性。

朱醫生提醒，假如頭痛合併「意識昏沉、臉歪嘴斜、半邊麻痺」等症狀，恐為腦瘤、中風、腦膜炎等「續發性疼痛」，應即刻求醫。醫師強調，不明原因劇烈頭痛應盡速檢查，避免錯失治療黃金期。

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