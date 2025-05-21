  • 29°C
香港時間：2025522日 (四) 02:00

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長短腳之戀丨2米2女生戀上1米68男友將迎「小生命」　網民質疑懷孕做假男友咁回應

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【身高差情侶／懷孕】內地一對情侶因驚人「身高差」而在網上略有名氣。身高達2.2米的女友「小玥」近日就宣布有孕，與身高1米68的男友「梓浩」均十分期待「小生命」的來臨。不過，消息一出，有網民則質疑2人為流量而造假，面對網民的批評，梓浩就作出了回應。

綜合內地傳媒報道，這對有52cm身高差距的情侶至今已相戀3年，而自小玥有孕後，男友梓浩不時於社交平台上分享小倆口恩愛日常。最近，梓浩便透露自己帶著小玥去醫院做例行產檢，醫生告訴二人，寶寶一切正常，而且未來身高有機會可達2米，甚至3米。他指自己日後將會努力拍片，與大眾分享寶寶成長的紀錄。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

不過，片段曝光後，雖然有人對2人送上祝福，但亦有不少網民卻指女方只是4個月孕期的肚太大，質疑2人炒作，女方是「假懷孕」。面對外間的質疑，梓浩沒有選擇沉默或退縮，之後反而上載更多小倆口生活片段來反擊。他解釋，女友身高太高，所以才會導致孕肚看起來特別大；而他也曬出醫院檢查報告，強調不必造假。梓浩又補充，真相在今年10月便會正式揭曉，希望外界能夠給予他們更多的理解與包容。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

最萌身高丨內地男相睇5年食白果　偶遇23歲俄羅斯美少女1原因成功娶得美人歸
13:56 2024/12/06
最萌身高丨內地男相睇5年食白果　偶遇23歲俄羅斯美少女1原因成功娶得美人歸
身高困擾｜1.5米女生遠赴土耳其增高6cm　術後慘患骨髓炎腿部噴膿央視揭「斷骨增高」灰色產業鏈
13:52 2025/01/20
身高困擾｜1.5米女生遠赴土耳其增高6cm　術後慘患骨髓炎腿部噴膿央視揭「斷骨增高」灰色產業鏈
巨人症｜16歲少年身高1米99　3年狂長25cm驚揭患這病　感自卑：不想這麼高
12:20 2025/03/07
巨人症｜16歲少年身高1米99　3年狂長25cm驚揭患這病　感自卑：不想這麼高

你可能感興趣

最萌身高丨內地男相睇5年食白果　偶遇23歲俄羅斯美少女1原因成功娶得美人歸
13:56 2024/12/06
最萌身高丨內地男相睇5年食白果　偶遇23歲俄羅斯美少女1原因成功娶得美人歸
身高困擾｜1.5米女生遠赴土耳其增高6cm　術後慘患骨髓炎腿部噴膿央視揭「斷骨增高」灰色產業鏈
13:52 2025/01/20
身高困擾｜1.5米女生遠赴土耳其增高6cm　術後慘患骨髓炎腿部噴膿央視揭「斷骨增高」灰色產業鏈
巨人症｜16歲少年身高1米99　3年狂長25cm驚揭患這病　感自卑：不想這麼高
12:20 2025/03/07
巨人症｜16歲少年身高1米99　3年狂長25cm驚揭患這病　感自卑：不想這麼高
健康問題 大眾 醫生

最高瀏覽

麥明詩兒子｜麥明詩低調護兒反遭截胡 林作母搶先公開正面樣後急刪相補鑊
麥明詩兒子｜麥明詩低調護兒反遭截胡 林作母搶先公開正面樣後急刪相補鑊
邱淑貞二女︱沈日扮靚出席母親邱淑貞生日飯局　愈大愈漂亮顏值反超前家姐沈月
邱淑貞二女︱沈日扮靚出席母親邱淑貞生日飯局　愈大愈漂亮顏值反超前家姐沈月
肺腺癌｜47歲田蕊妮患肺腺癌康復半年貼全家福　最新狀態曝光感謝老公貼心照顧：有你真好
肺腺癌｜47歲田蕊妮患肺腺癌康復半年貼全家福　最新狀態曝光感謝老公貼心照顧：有你真好
單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方
不敵癌魔｜51歲內地女演員朱媛媛抗癌5年離世　丈夫證死訊：她去了想去的地方