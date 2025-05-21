長短腳之戀丨2米2女生戀上1米68男友將迎「小生命」　網民質疑懷孕做假男友咁回應

【身高差情侶／懷孕】內地一對情侶因驚人「身高差」而在網上略有名氣。身高達2.2米的女友「小玥」近日就宣布有孕，與身高1米68的男友「梓浩」均十分期待「小生命」的來臨。不過，消息一出，有網民則質疑2人為流量而造假，面對網民的批評，梓浩就作出了回應。

綜合內地傳媒報道，這對有52cm身高差距的情侶至今已相戀3年，而自小玥有孕後，男友梓浩不時於社交平台上分享小倆口恩愛日常。最近，梓浩便透露自己帶著小玥去醫院做例行產檢，醫生告訴二人，寶寶一切正常，而且未來身高有機會可達2米，甚至3米。他指自己日後將會努力拍片，與大眾分享寶寶成長的紀錄。

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不過，片段曝光後，雖然有人對2人送上祝福，但亦有不少網民卻指女方只是4個月孕期的肚太大，質疑2人炒作，女方是「假懷孕」。面對外間的質疑，梓浩沒有選擇沉默或退縮，之後反而上載更多小倆口生活片段來反擊。他解釋，女友身高太高，所以才會導致孕肚看起來特別大；而他也曬出醫院檢查報告，強調不必造假。梓浩又補充，真相在今年10月便會正式揭曉，希望外界能夠給予他們更多的理解與包容。

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