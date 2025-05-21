邱淑貞二女︱沈日扮靚出席母親邱淑貞生日飯局　愈大愈漂亮顏值反超前家姐沈月

【邱淑貞 / 邱淑貞女兒 / 沈日 / 沈月】性感女神邱淑貞在1999年與沈嘉偉結婚後息影，二人婚後育有3個女兒，分別為沈月、沈日及沈晨，當中現年23歲長女沈月（Ayla）當KOL，經常在社交平台騷靚相，樣貌與邱淑貞如餅印的沈月更被封「最美星二代」，並成時尚界寵兒常獲邀出席品牌活動。

至於二女沈日及三女沈晨相對十分低調，以前沈日偶爾也露面，可是被網民認為她的顏值不及家姐沈月。

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邱淑貞二女︱沈日分享扮靚心得

不過沈日近期一改低調作風，不時上載換裝片分享穿搭心得，為父親沈嘉偉的服裝品牌做生招牌，而且現年20歲的沈日近期成功搣甩Baby fat，樣貌更標緻，愈來愈靚女，顏值有反超前沈月之勢。

日前，邱淑貞57歲生日，沈日在社交媒體拍片用流利英文分享赴媽媽生日飯局的扮靚心得。她特別挑選一件緊身胸衣襯西裝褲再配搭白色高踭鞋及手袋，再以首飾作點綴，之後騷出與媽媽邱淑貞的合照，網民紛紛留言大讚沈日靚女，可說盡得媽媽靚基因。

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