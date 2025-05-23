家事高見｜你是否正受家庭精神虐待？　律師教4招分辨徵兆+如何善用法律自保

與身體暴力相比，精神虐待的傷痕不易被看見，但其對受害者的影響卻可能是毀滅性的。這種無形暴力不僅摧毀個人自尊心。心理健康，長遠來看，更可能逐步瓦解家庭紐帶，令受害者與陷入社會孤立困境。認清精神虐待本質並善用法律資源，是受害者自我保護的關鍵第一步。

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家庭精神虐待｜辨識4大徵兆

高葉律師行資深律師王銘澤認為，香港常見的精神虐待表現形式多樣，包括：

言語暴力：持續性侮辱、貶低人格或生命安全威脅。

情感操控：利用罪疚感或羞恥心支配伴侶的行爲與決策。

社交隔離：刻意阻斷受害者親友的聯繫管道。

煤氣燈效應：使受害者懷疑自己的感知或理智。

這些行為往往是長期累積的，對受害者，尤其是仍處於成長階段的兒童，其心理健康和生活質素都可能造成難以彌補的傷害。

家庭精神虐待｜定義及法律框架

雖然當前香港法例暫未對「精神虐待」有明確的法律定義，但法院普遍接受在家庭環境中，出現的精神虐待屬於家庭暴力，並且受《家庭及同居關係暴力條例》(第189章) (“簡稱《家暴條例》”) 約束。

《家暴條例》立法目的是盡量保護社會中不同類型的人士。它不只涵蓋傳統的婚姻關係, 亦保障其他申請人包括沒有結婚，但長期同居的人（不論同性或異性），父母和其他親戚，及前配偶等等。但亦有不包括的人，例如，戀人，家傭或家務助理及房客。

有趣的是 ，《家暴條例》唯一對「暴力」一詞的描述是騷擾，不過條例並沒有對「騷擾」一詞再加任何解釋。其實早在1979年的英國案例（Davis v Johnson [1979] AC 264），當中已指出任何損害被虐者的精神健康均可構成騷擾。法官會就每一件案件的獨特性，判斷是否存在暴力或騷擾行為。

▲ 律師指，與身體暴力相比，精神虐待的傷痕不易被看見，但其對受害者的影響卻可能是毀滅性的。（iStock圖片）

家庭精神虐待｜法院保護令類型

法院有權根據《家暴條例》發出多種保護命令，包括：

禁制騷擾令：禁制答辯人騷擾申請人。

驅逐令：要求施虐者搬離共同居住的地方。

進入令：准許申請人進入及留在共同居住的地方。

在發出上述命令的同時，法院亦可在合適情況下，暫時調整子女撫養安排以及要求施虐者接受心理輔導，務求從根源改變問題。雖然違反家庭暴力條例，在香港並不屬於刑事罪行，但如果違反任何法庭命令，均可被視為藐視法庭，最高可判處監禁。

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家庭精神虐待｜法院處理方法

一般情況下，法院在收到由《家暴條例》下提出的申請時，會盡快安排聆訊及給予雙方提交或補充證據的機會，整個處理過程通常需時最少數月。但如案件屬緊急類型，申請人可單方面向法庭申請臨時命令。但申請人有責任向法庭詳細及全面陳述申請原因及事實，包括預計反對方可能提出的反對理由及事實。

需要注意的是，證明精神虐待可能會面臨挑戰，其舉證要求比一般的身體暴力更為艱難。而且精神虐待持續時間可能較長，求助人未必即時察覺自己正遭受虐待，亦很多時候未能保留相關記錄作爲證據。

如果任何家庭暴力行為牽涉子女，視乎案件嚴重及困難程度，法庭更可考慮是否適宜為有關子女安排獨立法律代表，以確保他們的利益得到保障，以及法庭可能要求社會福利署及∕或臨床心理學家撰寫的報告，以協助審理案件。

▲ 高葉律師行資深律師王銘澤。

家庭精神虐待｜破除沉默迷思

雖然《家暴條例》能提供一定程度的保障，但社會對「家醜不外揚」的傳統觀念仍阻礙許多受害者求助。需強調的是：精神虐待絕非「家務事」，而是嚴重的權利侵害。兒童長期暴露於扭曲家庭關係，將形成錯誤人際認知。專業心理支援能有效修復創傷，重建生活掌控力。

每個人都有權生活在安全受尊重的環境中。透過理解和揭露這種虐待，我們才能打破沉默，讓更多人認識到這一問題的嚴重性。希望本文能激勵讀者，不僅要勇敢面對自己的經歷，還要尋求幫助和支持，重拾生活和幸福感。

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