  • 31°C
香港時間：2025523日 (五) 11:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家事高見｜你是否正受家庭精神虐待？　律師教4招分辨徵兆+如何善用法律自保

家事百科

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

律師教4招分辨是否正受家庭精神虐待的徵兆，並指出如何善用法律自保。

與身體暴力相比，精神虐待的傷痕不易被看見，但其對受害者的影響卻可能是毀滅性的。這種無形暴力不僅摧毀個人自尊心。心理健康，長遠來看，更可能逐步瓦解家庭紐帶，令受害者與陷入社會孤立困境。認清精神虐待本質並善用法律資源，是受害者自我保護的關鍵第一步。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

家庭精神虐待｜辨識4大徵兆

高葉律師行資深律師王銘澤認為，香港常見的精神虐待表現形式多樣，包括：

  • 言語暴力：持續性侮辱、貶低人格或生命安全威脅。
  • 情感操控：利用罪疚感或羞恥心支配伴侶的行爲與決策。
  • 社交隔離：刻意阻斷受害者親友的聯繫管道。
  • 煤氣燈效應：使受害者懷疑自己的感知或理智。

這些行為往往是長期累積的，對受害者，尤其是仍處於成長階段的兒童，其心理健康和生活質素都可能造成難以彌補的傷害。

家庭精神虐待｜定義及法律框架

雖然當前香港法例暫未對「精神虐待」有明確的法律定義，但法院普遍接受在家庭環境中，出現的精神虐待屬於家庭暴力，並且受《家庭及同居關係暴力條例》(第189章) (“簡稱《家暴條例》”) 約束。

《家暴條例》立法目的是盡量保護社會中不同類型的人士。它不只涵蓋傳統的婚姻關係, 亦保障其他申請人包括沒有結婚，但長期同居的人（不論同性或異性），父母和其他親戚，及前配偶等等。但亦有不包括的人，例如，戀人，家傭或家務助理及房客。

有趣的是 ，《家暴條例》唯一對「暴力」一詞的描述是騷擾，不過條例並沒有對「騷擾」一詞再加任何解釋。其實早在1979年的英國案例（Davis v Johnson [1979] AC 264），當中已指出任何損害被虐者的精神健康均可構成騷擾。法官會就每一件案件的獨特性，判斷是否存在暴力或騷擾行為。

律師指，與身體暴力相比，精神虐待的傷痕不易被看見，但其對受害者的影響卻可能是毀滅性的。（iStock圖片）

家庭精神虐待｜法院保護令類型

法院有權根據《家暴條例》發出多種保護命令，包括：

  • 禁制騷擾令：禁制答辯人騷擾申請人。
  • 驅逐令：要求施虐者搬離共同居住的地方。
  • 進入令：准許申請人進入及留在共同居住的地方。

在發出上述命令的同時，法院亦可在合適情況下，暫時調整子女撫養安排以及要求施虐者接受心理輔導，務求從根源改變問題。雖然違反家庭暴力條例，在香港並不屬於刑事罪行，但如果違反任何法庭命令，均可被視為藐視法庭，最高可判處監禁。

同場加映：特殊導師教3招急救孩子情緒方法

點擊圖片放大
+18
+17

家庭精神虐待｜法院處理方法

一般情況下，法院在收到由《家暴條例》下提出的申請時，會盡快安排聆訊及給予雙方提交或補充證據的機會，整個處理過程通常需時最少數月。但如案件屬緊急類型，申請人可單方面向法庭申請臨時命令。但申請人有責任向法庭詳細及全面陳述申請原因及事實，包括預計反對方可能提出的反對理由及事實。

需要注意的是，證明精神虐待可能會面臨挑戰，其舉證要求比一般的身體暴力更為艱難。而且精神虐待持續時間可能較長，求助人未必即時察覺自己正遭受虐待，亦很多時候未能保留相關記錄作爲證據。

如果任何家庭暴力行為牽涉子女，視乎案件嚴重及困難程度，法庭更可考慮是否適宜為有關子女安排獨立法律代表，以確保他們的利益得到保障，以及法庭可能要求社會福利署及∕或臨床心理學家撰寫的報告，以協助審理案件。

高葉律師行資深律師王銘澤。

家庭精神虐待｜破除沉默迷思

雖然《家暴條例》能提供一定程度的保障，但社會對「家醜不外揚」的傳統觀念仍阻礙許多受害者求助。需強調的是：精神虐待絕非「家務事」，而是嚴重的權利侵害。兒童長期暴露於扭曲家庭關係，將形成錯誤人際認知。專業心理支援能有效修復創傷，重建生活掌控力。

每個人都有權生活在安全受尊重的環境中。透過理解和揭露這種虐待，我們才能打破沉默，讓更多人認識到這一問題的嚴重性。希望本文能激勵讀者，不僅要勇敢面對自己的經歷，還要尋求幫助和支持，重拾生活和幸福感。

相關報道：

未婚者子女權益｜未婚父母分手有義務供養子女　家事律師：謹記3大原則免惹糾紛

年輕立遺囑︱年輕人誤以為立遺囑屬長者專利　律師親授立遺囑前注意事項

徐熙媛大S去世｜大S子女撫養權或歸汪小菲　 律師指徐媽想爭奪孫兒僅得1招可挽回

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

撰文 : 高葉律師行資深律師 王銘澤（Raphael Wong）

欄名 : 家事高見

相關文章

遺產問題丨4子女欲放棄繼承遺產全留母親養老　律師揭3大關鍵做錯隨時落親戚手中
11:23 2024/01/10
遺產問題丨4子女欲放棄繼承遺產全留母親養老　律師揭3大關鍵做錯隨時落親戚手中
離婚物業權｜子女結婚靠父母買樓上車　律師親解不幸離婚物業權誰屬
19:00 2024/05/22
離婚物業權｜子女結婚靠父母買樓上車　律師親解不幸離婚物業權誰屬
遺產分配｜遺產爭議背後欠缺家庭溝通　律師：宜定期家庭會議了解成員期望
13:34 2025/02/07
遺產分配｜遺產爭議背後欠缺家庭溝通　律師：宜定期家庭會議了解成員期望
年輕立遺囑︱年輕人誤以為立遺囑屬長者專利　律師親授立遺囑前注意事項
16:37 2025/03/31
年輕立遺囑︱年輕人誤以為立遺囑屬長者專利　律師親授立遺囑前注意事項
中港婚姻丨中港夫妻申請離婚手續須知　律師拆解贍養費及財產分配原則
19:16 2023/11/29
中港婚姻丨中港夫妻申請離婚手續須知　律師拆解贍養費及財產分配原則
未婚者子女權益｜未婚父母分手有義務供養子女　家事律師：謹記3大原則免惹糾紛
08:00 2025/05/02
未婚者子女權益｜未婚父母分手有義務供養子女　家事律師：謹記3大原則免惹糾紛

你可能感興趣

遺產問題丨4子女欲放棄繼承遺產全留母親養老　律師揭3大關鍵做錯隨時落親戚手中
11:23 2024/01/10
遺產問題丨4子女欲放棄繼承遺產全留母親養老　律師揭3大關鍵做錯隨時落親戚手中
離婚物業權｜子女結婚靠父母買樓上車　律師親解不幸離婚物業權誰屬
19:00 2024/05/22
離婚物業權｜子女結婚靠父母買樓上車　律師親解不幸離婚物業權誰屬
遺產分配｜遺產爭議背後欠缺家庭溝通　律師：宜定期家庭會議了解成員期望
13:34 2025/02/07
遺產分配｜遺產爭議背後欠缺家庭溝通　律師：宜定期家庭會議了解成員期望
律師 家庭關係 社會矛盾 同居 結婚 罪行

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
職場健康丨28歲韓國美女天氣主播慘遭職場欺凌致死　電視台致歉卻讓施暴者報天氣捱罵
職場健康丨28歲韓國美女天氣主播慘遭職場欺凌致死　電視台致歉卻讓施暴者報天氣捱罵
急症室最長等候時間（05月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月23日 時間04:05）