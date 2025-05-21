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時尚速報｜Delvaux百年手袋經典老字號　「比利時Hermes」快閃店登陸K11 MUSEA

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 9 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

於K11 MUSEA開設的DELVAUX期間限定店，由即日至6月2日。

手袋，世上並不來來去去只有幾個大集團旗下品牌的手袋獨大，女士要一袋在手彰顯品味，有過百年歷史來自比利時的Delvaux是不少人低調女士的心頭好。

每一個手袋品牌在市場上能夠成功，總須要有一個家傳戶曉的手袋，例如Hermes的Kelly和Birkin、CHANEL的Flap Bag。

Pin Mini Bucket Iris手袋以薄荷色調Box Calf小牛皮製造，正面飾有皮革細工鑲嵌工藝鳶尾花壓紋，搭配銀色金屬配飾，呈現Pin系列別具一格的標誌性弧形包底。（$43,400）

那麼Delvaux的IT Bag當然是最早出現於1958年的The Brillant和1967年的The Tempete手袋。不過，若只是單靠兩款手袋，縱使設計如何推陳出新，都難以和其他品牌每季推出海量的手袋款式媲美。因此，近年Delvaux亦不甘示弱，紛紛出出The Brillant和The Tempete手袋以外的產品，難得的是新作保持貴氣十足，而且款式經得起時間考驗，在剛剛於K11 MUSEA舉行的期間限定店裏，就再一次展示品牌在處理手袋上的強橫實力。

場中最兩個手袋屬手袋級的Haute Couture，有圖中的Brillant Mini Ferronnerie牛皮手袋。（$93,200）

自然之語

在新一季系列以「自然之語」為題，自然之語意指Art Nouveau這源於1860年代於英國興起的工藝美術運動，其理念強調手工藝的價值，並重新審視工藝在日常生活中的意義，該運動促成一系列既富美感又兼具實用性的器物作品，而當時來自比利時的建築師Victor Horta是提倡這美藝運動的其中一人，帶領這個美藝運動於19世紀末在比利時、法國及西班牙等地掀起了一場藝術風潮。

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Delvaux攝取這個意念，在手袋中巧妙融入Art Nouveau的標誌性花卉，在手袋上可見繁花盛開，例如鬱金香繾綣於Brillant手袋的手挽上、Tempete手袋有著別致的雛菊花紋、Pin手袋更飾以大形型立體的花卉，每一花朵都為品牌的經典手袋重新奠下新的美藝風格。

地址：K11 MUSEA G層Opera Theatre

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