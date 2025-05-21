單親媽媽｜羅霖罕談遭家暴離婚只帶走孻仔投靠娘家　大仔二仔被「遺棄」反安慰媽咪

【單親媽媽/羅霖】59歲的羅霖於1991年參加亞洲小姐勇奪冠軍入行，至1996年下嫁富商劉坤銘後便退出娛圈，並為丈夫誕下3子，自此相夫教子。但到了2013年，羅霖宣佈離婚，更表明離婚原因涉及家暴與第三者！直到近日，羅霖接受傳媒訪問時罕有重提當年離婚經過，並透露淨身出戶只帶走孻仔投靠娘家，幸獲長子和次子體諒！

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單親媽媽羅霖｜曾承認離婚涉及家暴與第三者

「美魔女」羅霖亞姐出身，後來轉投TVB並演出《真情》「雙雙」一角而人氣急升，不過很快她便嫁入豪門，未有戀棧演藝工作。她與劉坤銘婚後育有3名兒子，惜最終離婚收場，她過去曾承認離婚涉及家暴與第三者，但因為3名兒子的關係，她也拖拉了4、5年才決定結束18年婚姻。

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單親媽媽羅霖｜離婚淨身出戶只帶走細仔投靠娘家

最近羅霖帶同19歲細仔Jonathan接受傳媒訪問，就罕有重提離婚一事，她透露離婚後淨身出戶，因沒有能力同時照顧3個兒子，於是只帶走當年只有6歲的Jonathan，認為他年紀細，比較需要跟在媽咪身邊。不過因經濟問題，她只好投靠娘家，豈料獲母親無限量支持，令她大為感動，她憶述：「媽媽話唔緊要嘅，有粥食粥，有飯食飯，你返嚟啦，我哋一齊住啦。」更空出主人房讓羅霖母子同睡。

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單親媽媽羅霖｜細仔：點解大哥二哥可以住大屋？

當時Jonathan曾問她：「話點解大哥二哥可以住大屋，點解我要同你屈埋張床度？」羅霖耐心解釋是因為想親自照顧他，並承諾會盡快賺錢搬出。但令她最難過的是，大仔二仔彷似被她「遺棄」，幸好兩兄弟非常生性，反過來安慰母親：「我哋睇到好多嘢，我哋明白的。」又希望媽媽離婚後生活過得開心一點，羅霖指兒子講得很得體，但知道自己離婚有影響到兒子的心情。

單親媽媽羅霖｜如今兒子各自成才

為了3個兒子，羅霖憶述在離婚後3年間什麼工作都接，當時每天只睡兩小時，最終成功租樓遷出娘家，而大仔二仔亦陸續來「投靠」她，四母子終於可以團聚一齊住，而她為了讓兩名兒子到美國讀書，又決定把買樓的百萬積蓄拿來供兒子留學，甚至放棄追求第二春。

幸好兒子們都很生性乖巧，長子Nathan正在香港大學修讀心理學碩士課程，次子Jordan是心理醫生，去年已成家立室，孻仔Jonathan則在香港浸會大學修讀商科，看到兒子各自成才，她感到無比幸福。

單親媽媽羅霖｜媽媽離世成人生最大挫折

講到人生最大挫折，羅霖即流淚滿面，哭著表示並非離婚，而是母親於2023年離世，她坦言每日仍會跟媽媽聊天，雖然對方微信已再沒有回覆她，但她在剛過去的母親節，也有跟媽咪說：「母親節快樂」。

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