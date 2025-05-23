逆市擴張｜平民超市「友誠食品」開第六間分店　打價格戰硬撼隔離惠康

【友誠食品/惠康/超市/平價超市】本港經濟環境低迷，市民消費力疲弱，坊間出現了不少以超低價見稱的零售商家吸引顧客。「友誠食品」是近年新冒起平民超市，近日，友誠食品宣佈將會於新蒲崗開設第六間分店，不少街坊知道後表現興奮，「可以大量入手平貨了！」

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早於本月初，友誠食品在Facebook官方專頁透露第六分店即將登場，而當時已有不少網友留言「許願」，「元朗需要你」、「觀塘有未？」、「整間東涌，無得輸了～」、「沙田大圍有無」、「好緊張，係邊到呀？」、「假如北角有就好啦」，基本港、九、新界也有市民發聲。

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友誠食品｜選址在新蒲崗開分店

近日，有網友於Facebook「黃大仙區友」討論區揭曉答案，友誠第六分店選址在新蒲崗的爵祿街及崇齡街交界的一個十字路的舖位，其前身為屈臣氏（Watsons），從他上載的照片可見，店舖上已掛上了「友誠食品平價超市」的招牌。

友誠食品｜網友預料硬撼惠康：做左右門神

由於關乎民生，不少網友對此消息感到非常關心，「友誠平！」、「又有多個平嘢選擇！」、「U士多同類？」其實，在一條馬路之隔，便是屹立在新蒲崗多年的惠康超市（wellcome），所以有網友預計友誠與惠康會有一番「價格戰」，最終做益的是市民，「做『左右門神』！」

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友誠食品｜以低價格見稱吸引客人

「友誠食品」主打「幫你慳多啲嘅平價超市」為主題，店內發售的多是民生食品、日用品等等，定價便宜，例如Ritz芝士味烤片$12一包、罐裝桂格燕麥片$5、午後之紅茶$4.5一支等等，定價都是比較低，所以成為了不少街坊入貨的據點。現時，「友誠食品」於全港共有六間分店，分別位於旺角、長沙灣、深水埗、黃大仙、葵涌及即將開幕的新蒲崗分店。

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