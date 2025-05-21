名校校慶︱聖若瑟書院邀得Avantgardey文化交流　猛人校友牽線傳承「若瑟夫精神」

【聖若瑟書院/中西區中學/傳統名校/Avantgardey】聖若瑟書院（SJC）一年一度的才藝比賽（Internal Talent Quest）於5月18日圓滿結束，當晚全場座無虛席，氣氛熱烈。是次比賽最令人矚目的亮點，是特別邀請來自日本、風靡全球的舞蹈團體Avantgardey作為表演嘉賓，為觀眾帶來一場精彩的演出。

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是次Avantgardey的來訪得以實現，全賴她們的經理人——王友良先生（Mr. Ivan Wang）鼎力支持。王先生不僅是聖若瑟書院舊生，更是當年負責舉辦Internal Talent Quest的主席。這份由舊生傳承至今的支持與牽引，正好呼應學生會以「傳承」為核心的「若瑟夫精神」。

聖若瑟書院︱港式名物招待Avantgardey

Avantgardey的演出引起全場歡呼，觀眾反應熱烈，不少同學及家長對能夠在學校親眼看到這世界級水準的演出，無不感到震撼和興奮。是次活動不僅是一場視覺上的盛宴，更是一次難得的文化交流。聖若瑟書院學生有幸與Avantgardey成員近距離交流，了解舞蹈文化背後的意義、傳統及團隊精神，從中體會到舞蹈不僅是表演藝術，更是一種文化的傳承與自我表達方式。本年度SJC學生會為了讓來自遠方的貴賓體會本港的文化，特地準備了港式蛋撻、叉燒酥和奶茶供成員享用，她們都感到十分開心，大叫好吃。

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聖若瑟書院︱透過行動承傳信念

本年度學生會以「傳承」為核心價值觀，肩負起承先啟後的角色，協助來年學生會銜接活動策劃的延續。是次Internal Talent Quest籌備已久，從王友良先生的襄助，到學生會全體成員分工合作，過程中充分展現出「若瑟夫精神」，為來年學生會立下典範。學生會對能夠促成Avantgardey的來訪，感到榮幸，並希望透過行動，讓未來的學生會了解，會內所承傳的不只是活動本身，更是一份信念。

Internal Talent Quest多年來不僅是聖若瑟書院展示學生才華的平台，更是與表演嘉賓進行交流的機會。是次與Avantgardey的合作，更進一步拓展了Internal Talent Quest的國際視野，象徵聖若瑟書院藉150週年之際續寫新一頁文化融合的篇章。

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聖若瑟書院︱校友梁釗峰遇中史老師暢談歷史

而當晚星級校友梁釗峰都有回校當評判，當晚Avantgardey表演了許冠傑《打雀英雄傳》、YOASOBI和謝金燕的歌曲，精彩表演令到全場歡呼。釗峰的師弟好有心思，在黑板上手繪粉筆畫歡迎釗峰回母校，盡顯SJC學生多才多藝，釗峰在社交平台分享當日情況，遇到曾教他中史的老師，忍不住齊齊傾歷史，及與表演嘉賓Avantgardey打卡留念。

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