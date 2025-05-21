充電意外｜男子為手機充電出門前做漏1件事　離家僅10分鐘睡房變火海

【叉電線／充電／起火／火災】廣東近日發生一宗意外，一名男子外出時順手將插著電的手機叉電線扔在床上，結果才離開10分鐘，叉電線便著火，並點燃被褥引發大火，最終導致整個睡房被燒毀。

綜合內地媒體報道，事發於廣東佛山禪城區一個住戶，該房西南側主臥內部家具、電器、床具等均被燒毀，屋內一片狼藉，其他部位受明顯煙熏，所幸無人傷亡。

當地消防人員勘查現場時，在主臥室的窗邊發現一個拖板，上面插著三個充電器。其中有一條叉電線接口拉至左邊床頭位置。經過調查，起火原因疑似為充電設備線路故障，並接觸到被褥所致。

從現場片段可見，主人房內部已完全被燒毀，牆面焦黑、家具焚毀，屋內一片狼藉；而其他房間雖未起火，但也被濃煙污染，客廳梳化、廁所等地方被濃煙燻黑，慘不忍睹。

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事主黃某表示，自己當時正在床上給手機充電，後來因為急著和妻子出門，於是拿走手機後，便順手將仍插著電的充電線扔在被子上。他憶述：

時間都沒超過10分鐘，我就看到有消防車過來，然後物業就打來電話，說我們家著火了……

他坦言，平時自己安全意識確實不強，這次事件對他們一家三口來說是一個教訓。

充電意外｜消防員列充電3大注意事項

佛山市禪城區消防救援大隊副隊長汪桂東提醒，使用充電器時務必注意以下3件事，養成良好的使用習慣。

1. 人離必斷電‌：手機、行動電源充滿後立即拔除充電頭

2. 遠離可燃物‌：盡量不要在床上充電，更不要將充電接口放在被褥上

3. 選購有認證‌：優先選擇3C認證的原廠充電器，並定期檢查拖板、叉電線表皮是否破損。

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充電意外｜6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前曾建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

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充電意外｜避免充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機。本報曾訪問多位業內專家，分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。

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充電意外｜安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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