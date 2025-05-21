烈酒稅｜商經局：烈酒稅下調後進口量和價值均有上升　進一步調整須從長計議

去年施政報告宣布下調烈酒稅，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%。商經局表示，任何進一步調整均需審慎考慮各方面的影響，並從長計議。

酒類展銷活動 售賣烈酒比例升

商經局回覆經民聯立法會議員吳永嘉書面質詢時表示，在調低高端烈酒稅率後至今年4月底的六個半月，留意到進口並已完稅的烈酒數量(按升計算 )和其價值與調低烈酒稅前六個半月比較均有上升 ，其中烈酒進口數量上升逾一成半，而價值則大幅上升近六成。此外，商界藉調低烈酒稅的機會，舉辦不同形式的酒類展銷活動，當中售賣烈酒的比例明顯上升，亦有酒商調低烈酒售價，市場反應正面。

商經局：適時檢討措施成效

對於部份業界希望政府可進一步下調甚至取消烈酒稅，商經局重申，降低烈酒稅的目的，是鼓勵業界在香港進行高價值烈酒的貿易拍賣，藉此帶動物流和儲庫、旅遊和高端美食消費等高增值產業的發展。政府推出有關措施時，已充分平衡推動經濟發展、維持公共財政穩健及保障公眾健康等不同的政策考慮。「我們會密切留意烈酒貿易的發展，適時檢討措施成效。任何進一步調整均需審慎考慮各方面的影響，並從長計議。」

根據統計處「僱傭及職位空缺按季統計調查」的結果，截至2024年底，與酒類飲品（即涵蓋烈酒、葡萄酒及啤酒等酒類飲品）相關行業註 的機構單位數目約有2 130間，就業人數約為6 720人，分別較2023年底上升110間及下降270人。