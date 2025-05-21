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歌王女兒｜陳奕迅20歲愛女陳康堤加入樂壇　女拔出身合唱團兼手球校隊文武雙全

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 8 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳奕迅的20歲女兒陳康堤加入樂壇做歌手。

【陳奕迅/Eason/陳康堤/徐濠縈/拔萃女書院】「歌王」陳奕迅徐濠縈的 20 歲愛女陳康堤正式加入樂壇！昨日，香港華納音樂證實「歌王之女」加盟，陳康堤成為 MC 張天賦陳蕾的同門師妹。

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乳名「包包」的陳康堤充滿父母的影子，其大眼睛像爸爸陳奕迅，高鼻樑則與媽媽徐濠縈相似，長得清秀可人，氣質甚至更勝媽咪阿徐，早前陳奕迅一家三口於日本旅行被網民「捕獲」，只見康堤比爸爸長得高，估計約有1.75米。

陳奕迅20歲女兒陳康堤正式加入樂壇。（取自instagram）

歌王陳奕迅女兒丨康堤為父歌曲做和音

音樂天賦方面，康堤自幼熱愛音樂，曾為學校合唱團成員，此外她自幼學鋼琴，7歲時為Eason的歌曲《Baby Song》彈鋼琴伴奏，歌詞亦寄寓爸爸對愛女的期望：「不要讓任何人告訴你，你該怎樣對待世界，或它該怎樣對你...讓你的眼睛和心，依然純淨。」

此外，2023年初Eason推出歌曲《盲婚啞嫁》，尾段的女聲和音讓人驚喜，MV「Backing Vocal」一欄標註了「陳奕迅/BAO」，BAO即康堤的乳名「包包」，Eason為爸爸的作品獻聲，讓一眾歌迷大感驚喜，Eason曾解釋當時問女兒要不要試下錄音：「剛好她唱到，聲音又算好聽而已，哈哈。」

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歌王陳奕迅女兒丨自言非怪獸家長

除了音樂才華，陳康堤的學業成績亦十分優異，年幼時她原本就讀香港維多利亞幼兒園，後轉讀基督堂幼兒園，原來阿徐是為女兒鋪路，讓愛女入讀神校拔萃女小學兼直升拔萃女書院。徐濠縈曾透露，康堤的學科內容深奧，令她難以親自輔導，但康堤的自理能力強，即便不補習，成績仍然優秀。在運動方面，康堤亦表現出色，作為學校手球校隊成員，多次代表學校出賽。

而陳奕迅亦並非怪獸家長，他跟太太徐濠縈不會安排女兒參與大量興趣班，Eason十分支持女兒玩音樂，覺得可以陶冶性情，他說：「總之唔使佢學太多，一個好的音樂老師就足夠。」

拔萃女書院位於佐敦，是全港頂尖的 Band 1 直資女校，以提供理想學習環境及多元教育為宗旨，使學生充分發揮潛能，熱愛學習，應對人生挑戰。

至於擁有逾 160 年歷史的拔萃女小學，則為私立基督教女校，主打英文教學，校風純樸，學術與體育並重，設有 23 項運動校隊訓練、11 個音樂小組或樂團，以及多元課外活動。

女拔萃的名人校友眾多，包括商界女強人周凱旋、十優港姐麥明詩和歌手莫文蔚等。

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