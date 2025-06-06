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嶺南創見︱家長育兒情緒大爆發？　專家親教「靜觀」5招重塑親子關係

升學教育

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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嶺大心理學系專家指，家長教養規則不一，會令子女容易出現心理行為問題。

【嶺南大學/心理學】在育兒過程中，是否曾遇過孩子哭鬧要零食，家長有時嚴厲拒絕「不可以！」，有時卻心軟妥協。又例如，今天堅持孩子「必須先寫完作業才能玩」，但明天因為自己太累，而放任孩子可以拖延？ 

看似微小的行為變化，其實反映出教養規則的不一致，是否想過教養規則搖擺不定，會悄悄地影響孩子的心理健康？當孩子出現偏差行為時，教養規則反覆無常實為大忌。

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家庭教養︱家長教養規則不一　子女易出現心理行為問題

國外的心理學研究發現，家長教養規則不一致時，兒童和青少年有可能會出現更多的心理行為問題。在香港，筆者曾做一項針對中學生的研究發現，當青少年感知到父母（特別是母親）在教養方式上不能保持一致時，例如教養規則隨心情而定，他們一年後會出現更多的心理健康問題，包括抑鬱、焦慮和壓力。

從心理發展論來看，父母教養原則，可幫助孩子建立對社會規範的認識，並使其逐步內化成為行為準則和道德標準，進而實現自我調節，形成良好的行為。若是孩子長期面對不一致的教養規則，則無法清晰地了解行為規範，從而難以習得正確的行為。此外，孩子會覺得母親或父親的行為不可預測，難以建立安全感，進而增加誘發心理問題的風險。

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家庭教養︱家長學會靜觀5招　改善親子關係

管教孩子實非易事，許多父母也可能經歷過情緒失控，當家長幫孩子報名參加一個非常受歡迎的興趣班，孩子卻哭鬧著不願意參加活動，家長憤怒地對孩子說「無理取鬧，嘥晒啲錢！」。

面對日常育兒困難，心理學界提倡将正念（靜觀）融入親子互動。根據美國心理學家 Larissa G. Duncan 提出的「正念育兒因素模型，當孩子出現令人煩惱的行為時，可嘗試做以下的方法：

  • 父母首先暫緩手中的事，傾聽孩子的心聲並觀察其言行。
  • 和孩子對話時，避免隨意施加批判性標籤。
  • 父母應及時覺察自己和孩子的情緒，並做出相應調節，避免被孩子或自己的情緒淹沒，做出過激行為。
  • 父母應對孩子抱有慈愛，理解他們面對的困難和挑戰。
  • 接納自己的不完美，避免因教養問題而苛責自己。

嶺大心理學系專家指，家長教養規則不一，會令子女容易出現心理行為問題。（iStock圖片）

這種教養方式不僅能有效緩解當下的衝突，更能幫助孩子逐步培養情緒調節，與問題解決的能力。需要留意的是，靜觀育兒並非「一蹴而就」的速效方法，而是需要透過持續練習，慢慢重塑親子互動的健康模式。

育兒之路充滿挑戰，對父母而言也是一場深刻的人生修行。願我們都能在這個過程中與孩子共同成長，彼此共勉。

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撰文 : 林立博士 嶺南大學研究生院及心理學系助理教授

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