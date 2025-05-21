致癌危機｜不融化的雪糕或含1種致命乳化劑　外國研究：恐增46%致癌風險

【癌症／雪糕／外國研究】夏日食雪糕消暑注意！不會融化的雪糕恐含有一種可致癌的添加劑，食用後可引發腸道微生物群組成，誘發炎症及多種健康問題，甚至增加高達46%癌症風險。

綜合外媒《CNN》報道，外國多項研究指出，雪糕中常見的乳化劑如Polysorbate 80、Carboxymethyl Cellulos及Carrageenan，可能破壞腸道菌群平衡、損傷胃腸黏膜，長期攝取恐增加46%癌症風險，並誘發克隆氏症、潰瘍性結腸炎等發炎性腸道疾病。

這些成分廣泛應用於雪糕及數千種其他食品中，可以讓食品口感更好和更穩定，假如發現雪糕「不會融化」，便恐含有相關乳化劑，應多加注意。

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致癌危機｜乳化劑恐增3大健康危機

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腸道菌群失衡： 法國國家健康與醫學研究所（INSERM）研究指出，乳化劑改變腸道微生物組成，削弱黏膜屏障，引發慢性發炎反應。

法國國家健康與醫學研究所（INSERM）研究指出，乳化劑改變腸道微生物組成，削弱黏膜屏障，引發慢性發炎反應。 致癌風險上升：《 PLOS Medicine 》 動物實驗顯示，長期攝取乳化劑使腸道病變機率增加46%，間接提升大腸癌風險。

PLOS Medicine 動物實驗顯示，長期攝取乳化劑使腸道病變機率增加46%，間接提升大腸癌風險。 炎症性疾病關聯：馬薩諸塞州總醫院胃腸病學家Ashwin Ananthakrishnan指出，臨床患者減少攝取乳化劑後，發炎性腸病症狀顯著改善。

致癌危機｜遺傳學家戒食添加劑 健康出現驚人變化

報道訪問遺傳學家Rands，對方指自己中有嚴重發炎性腸道疾病，過去經常出現腹脹、胃痛、痙攣、排便頻繁和出血等不適，甚至影響到出門及家庭生活，令他生活一直處於焦慮和壓力的狀態。

事後，他根據營養師的建議，開始忌食含有乳化劑食物，以及上述提及多種化學物質與添加劑後，身體狀況開始有所改善，目前已可減少或停止服用幾種藥物，生活亦得到極大改善。

致癌危機｜逾千款產品含相關添加劑 專家籲重新評估風險

外媒引用線上資料庫數據指出，截至今月，Polysorbate 80已被列為2,311 種產品 標籤上的成分之一；卡拉膠則出現在8,100 種產品標籤上；麥芽糊精則有12,769；黃原膠亦有17,153款產品，惟近幾年多項研究測試皆可證明，不少人攝取相關成分後，出現各種健康風險。

INSERM研究主任Benoit Chassaing坦言，目前多數研究基於動物實驗或體外腸道模擬，雖已有足夠數據警示風險，但仍需更多人體臨床試驗；前FDA代理局長馬卡里（Martin Makary）於國會聽證會亦強調，乳化劑早年獲核准時，科學界未重視腸道菌群影響，呼籲大眾應重新評估影響微生物群的食品添加劑。

同場加映｜降溫消暑方法

本報過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

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同場加映｜7大防中暑方法

夏日炎炎，除了食雪糕，仍有許多消暑方法！家庭醫生林永和接受本報訪問時曾指出，當身體受熱過度，排汗等散熱機制不足以降溫，體溫就會不斷上升，當升至攝氏41度時，各種器官就會陸續失調，亦即中暑。患者初期會覺得非常口渴、疲倦、後尾枕痛、頭痛和皮膚泛紅等，若不及時處理，即有機會神志不清、語無倫次、全身抽筋，甚至死亡。以下7大方法可有助夏日消暑：

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資料來源：《PLOS Medicine》、《thebmj》、《JCC》

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