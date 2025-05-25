文化差異｜日本遊客搭小巴列5大問題　網民反應兩極：入鄉隨俗vs不建議遊客乘搭

小巴的乘客大多是本港熟悉特定線路的街坊，對於訪港遊客而言，未必能夠適應乘搭小巴的規則。

近日，有來港旅遊的日本遊客在Threads發帖，指日前於尖沙咀乘搭小巴後，細數其5大問題，包括司機及小巴自身的不足，呻司機聽不懂日語及英語引起熱議，網民反應兩極，部分人認為遊客不適合乘搭小巴，司機聽不懂日語亦屬正常；而部分人則認為事主所述的問題真實存在。

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文化差異｜日本客搭小巴列5大問題

樓主是來港旅行的日本遊客，於日前在尖沙咀乘搭小巴，他列出小巴存在的5大問題：「司機脾氣暴躁、魯莽駕駛、小巴上沒有停車按鈕、乘客須自行告知司機落車地點、（司機）不會講日語及英語（運転手すぐキreneる、運転荒い、降車ボタンなし、降りる場所申告、日本語&英語通ません㓟）」。

同時，樓主還分享了一張圖片，圖中寫道「來香港旅遊注意這個尺寸的巴士（香港来たら、このサイズのバスに注意）」。

▲ 日本遊客稱：「來香港旅遊注意這個尺寸的巴士」。（取自Threads）

文化差異｜網民質疑：喺香港點解要識日文？

此事引起熱議，港網民對此反應兩極，部分人認為司機聽不懂日語及英語並無問題，並表示小巴的乘客大多是本港且熟悉路線的市民，並不適合遊客乘搭，「喺香港用日本語咁XX？」、「難道日本人預設世界各國的人都會講日語？」、「點解會覺得可以用日文，我去日本都唔會諗司機識廣東話啦」、「英文尚可理解，邊度可能無啦啦識日文？就算你係日本人唔該講嘢用返啲邏輯」、「香港小巴不是為外國人而設的」、「香港紅van唔係適合遊客乘搭嘅工具」。

▲ 日本遊客列小巴5大問題，呻司機聽不懂日語及英文。（《跟你老婆去旅行》劇照）

文化差異｜網民：港人亦唔中意搭小巴

另一部分人這附和樓主，亦認為小巴司機脾氣暴躁、車速快、需要自行告知司機落車等問題確實存在，「有時甚至是本港市民對這些問題也同樣不滿，無需在意」、「無問題」、「即使是本地人，我也非常害怕小巴，它叫『亡命小巴』，開得太快了」、「歡迎來到香港坐過山車」、「作為香港人，我也害怕這些小巴，所以都選擇搭港鐵和巴士」。

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