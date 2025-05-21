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雪糕優惠｜Häagen-Dazs限時10日買一送一　3款全新芒果風味雪糕特飲

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 12 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

Häagen-Dazs™ 推出買一送一優惠，顧客只需於5月21日至5月25日，或6月4日至6月8日期間親臨專門店，購買指定「Summer Mango Bliss系列」特飲一杯，即可額外獲得同款口味特飲一杯。

五月芒果季節隆重開鑼，Häagen-Dazs全新推出3款芒果風味特飲，當中包括以芒果及菠蘿等熱帶水果為主軸，打造透心涼的熱帶芒情；添上柚子檸檬馬卡龍雪糕、芒果雪糕，口味清新尤如夏日微風的甘露滋味，以及重新喚起經典港式甜品回憶，永恆的完美配對——芒果椰汁融和的芒椰派對。

最新影片推介︰

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校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂
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Häagen-Dazs優惠｜Summer Mango Bliss買一送一

Häagen-Dazs於5月21日至6月8日期間的指定日子，分兩階段輪流推出「Summer Mango Bliss」指定口味買一送一優惠！顧客只需於5月21日至5月25日，或6月4日至6月8日期間親臨專門店，購買指定「Summer Mango Bliss系列」特飲一杯，即可額外獲得同款口味特飲一杯！售完即止，務必火速行動！

Summer Mango Bliss特飲口味買一送一優惠日期
甘露滋味（HK$69）2025年5月21日至5月25日
熱帶芒情（HK$69）2025年6月4日至6月8日

更多優惠資訊：

酒樓優惠｜連鎖酒樓推超抵$1優惠　歎乳豬/燒鵝/海蝦等6款燒味海鮮

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