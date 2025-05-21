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女團COLLAR新歌｜COLLAR化身茶樓伙計　新歌《暴走女團》sell本土風

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撰文： 文體藝online

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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COLLAR化身茶樓伙計，新歌《暴走女團》sell本土風。

【COLLAR / 女團 / 新歌】由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的本地女團COLLAR，於昨日（20日）推出年度第二支團歌《暴走女團》。

今次歌曲MV以茶樓、冰室為主題，大玩本土風味，亦是繼上一首團歌《Trouble Trouble》後，再一次展現COLLAR玩味一面。

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女團COLLAR新歌｜首支以中文命名團歌

《暴走女團》是COLLAR成軍以來，首支以中文歌名命名的團歌，不過論到歌曲最特別之處，莫過於今次MV主打本土風。

Marf表示：「今次最有趣，選擇咗好多港式風味嘅嘢去做主題，之前我哋歌曲比較科幻，例如《idc》、《Call My Name！》都係比較科幻元素，《Speak Love》就係啲戀愛元素，未試過本土元素，我哋作為本土女團，應該要試啲本土嘢。」

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女團COLLAR新歌｜黃偉文揮筆填詞

為展現本土元素，今次MV不單到茶樓、冰室取景，COLLAR更以專屬的茶記造型上陣，無論場景、造型都十分新穎，Gao說：「今次造型師好大膽，竟然搵咗件茶記衫畀我哋，上面寫住『領女冰室』，係專屬我哋嘅茶記衫，好特別，唔一定着到靚靚咁，估唔到茶記衫都可以玩到女團風。」

至於Ivy認為《暴走女團》歌詞好似舞台劇，一幕接一幕：「歌曲由黃偉文填詞，歌詞好似舞台劇，一幕一幕咁，想像唔到MV可以咁中式，本身以為MV會好似舞台劇或音樂劇咁呈現，真係好想睇個成果。」

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女團COLLAR新歌｜團員分享「暴走」事蹟

提到「暴走」二字，COLLAR又可有「暴走」事蹟跟大家分享？Candy即回答：「我有，茶餐廳往事，好暴走，朝早六點起身同朋友去一間好著名嘅冰室食早餐，食完就即刻衝返屋企上Zoom堂，六點鐘起身就係為咗同朋友食早餐，好深刻。不過都四、五年前，未試過咁早起身就係為食個早餐。」

芯駖就表示見到昆蟲，是她最「暴走」的時候：「見到小昆蟲，尤其黑色好多隻腳，我會暴走，試過食食吓嘢見到，真係會好驚。」Day則笑言自己向來優雅，最「暴走」行為是今次拍MV個造型：「大家都冇見過我金髮，見到時都嘩一聲問邊個嚟，我嘅暴走，就係衝擊大家嘅視覺。」

至於COLLAR自出道後，會否少了去茶樓、冰室等人多地方？她們異口同聲表示不會，透露跟大眾一樣喜歡本土美食，Winka更表示：「前排先去茶樓，有時街坊認得我哋，會送多兩舊叉燒。」

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李芯駖 蘇雅琳 陳泳伽 王家晴 許軼 沈貞巧 邱彥筒 黃偉文 娛樂人物職業 歌手

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