睡眠健康｜捱夜後點補救？ 通宵後做這件事=玩命　醫生教1招恢復體力：20分鐘就夠

【睡眠不足／捱夜／通宵／運動】不少都市人也曾因玩樂或工作而捱夜。研究證實睡眠不足會導致體內發炎指數升高，有醫生更指出捱夜後，即使狂補眠也幫助不大，反而有1個方法，每日只需20分鐘，就能減輕身體發炎負擔。

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文表示，捱夜後不只補個眠或吃維他命就好。他引述美國健康與營養調查（NHANES），研究針對2,100位自覺睡眠不足的成年人，以「C反應蛋白（CRP）」作為炎症生物指標，發現久坐者體內發炎指數較高。

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睡眠健康｜進行20分鐘中高強度運動 有效降低身體發炎

研究更指出，要有效降低身體發炎，可進行約20分鐘的中高強度運動，如快走、騎單車、跳繩等，就能顯著減輕捱夜後帶來的身體發炎負擔。

但研究特別強調，運動超過20分鐘後的抗發炎效果，不會再顯著提升。黃軒提醒，運動不是「捱夜贖罪券」，並警告切勿在通宵後立即進行高強度訓練。當捱夜後，心血管系統已進入高壓狀態，心跳加速、血壓升高、交感神經暴走。此時劇烈運動無異於玩命。

睡眠健康｜捱夜後3大正確做法

黃軒建議，捱夜後的正確做法可以遵循以下3個步驟調整身心狀態：

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1. 先補眠，不必太久

建議不需睡太久，即使是20分鐘午覺也可以，都能讓人恢復一點點神智與體力。

2. 選擇中等強度活動

精神稍恢復後，可選擇快走、瑜伽、有氧操等中等強度運動，以20分鐘為宜。理想強度是流汗但仍能講話為準則，過度運動並不會增強抗發炎效果。

醫生推薦12種中等強度運動：

快走（每小時約5-6公里）

騎單車（平地每小時16-19公里）

有氧舞蹈（如Zumba初階）

跳繩（節奏穩定、不需爆發力）

慢跑（每小時約6-8公里）

游泳（輕鬆持續的自由式或蛙式）

健身操（不含高強度爆發動作）

登階運動（爬樓梯約10-15分鐘）

羽毛球、乒乓球（休閒式）

園藝活動（如翻土鋤草30分鐘以上）

瑜伽動態流（如Vinyasa）

健走登山（非陡坡）

3. 避免久臥不動

「完全不動」反而會讓發炎毒素堆積、情緒更低落。簡單活動如伸展或踏步都能讓身體感覺更好。

黃軒最後也再次提醒，捱夜不應成為習慣，其危害包括使免疫力下降、增加心臟病、中風、糖尿病的風險，還會影響情緒，甚至提高抑鬱症機率。世界衛生組織（WHO）已將睡眠不足列為現代慢性病主因之一。雖然都市生活難免捱夜，但他指出根本解決之道在於「建立規律作息」，這遠比事後補救更有效。

同場加映｜睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

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為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議 4招改善 ：

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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