醫療事故丨美女網紅打「健康針」手術大出血全身黑瘀極驚悚　反被醫院索償726萬最終判決出爐

【南韓／健康針／瘀青／美女網紅】南韓YouTuber Aori 2021年於醫生建議下，打了「健康針」，豈料過程中卻「大出血」，她麻醉過後甦醒，赫見全身滿佈黑瘀斑塊。她其後於網上公開事件，反遭院方索償高達13億韓元（約726萬港元）。4年過後，法庭最終判決出爐。

綜合韓媒報道，南韓Youtuber Aori自己本來是慢性發炎的體質，2021年於醫生建議下，注射了聲稱對身體有益的健康針，結果術後情況卻不似預期。原本預計2小時的療程，但Aori醒來時卻已經是晚上，而且全身佈滿瘀青，更有胸口痛、呼吸困難及不斷打嗝情況，體重亦因水腫由100磅飆升至110磅。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

她當時便於社交帳號上公開了多張令人觸目驚心的照片。照片中，Aori全身滿佈大大小小的黑瘀斑塊，並留言道:

原本想說要不要就這樣隱瞞下去，但已經排好的行程很多，手指和腳趾都有瘀青，已經不是想藏起來就藏得起來的程度了。

最新影片:

Aori事後要求退款，但涉事醫院卻以她仍能走路、舉手，不影響日常生活為由拒絕。更嚇人的是，Aori後來才發現當日替她止血的人員竟非醫院院長，而是院長女兒，對方並無醫療資格，只是一名諮詢員。Aori於是將自己不幸經歷公開，並呼籲粉絲慎選療程及診所，結果反遭涉事醫美院長入稟法院索償，控告她損害名譽並要求賠償高達13億韓元（約726萬港元），她亦因此展開了長達4年的訴訟糾紛。慶幸，直到近日，法院最終判Aori勝訴。5月16日，她更於IG上載多張個人近照，似乎暗示著打贏官司的喜悅。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5