家用問題｜3孩港男失業求母親減家用　遭1句駁斥：唔好搵我開刀

「交唔交家用」不時都會引起家庭糾紛的問題，近日有港爸於網上討論區分享以往曾經歷失業，當時需要照顧3個小朋友，為了減輕壓力，他向媽媽提出扣減家用，直至有工作為止，怎料對方指「唔好搵佢開刀」。港爸無奈表示其他兄弟姊妹失業，都可以「減家用」，唯獨他被拒絕，逐詢問網民「覺得呢個阿媽點」。

家用問題｜港爸失業要求為照顧家庭要求減家用

該名港爸於香港討論區以「之前失業, 阿媽都繼續叫畀家用,話唔好搵佢開刀」為題發文，表示大約10多年前曾經歷失業，原來工作的人工約3萬多， 需要供樓和照顧小朋友之餘，要給6千元的家用，當時太太是全職照顧3個小朋友，「無出嚟做嘢」，失業後的財政壓力大增，因此他便向媽媽提出扣減家用，直至找到新工作為止。

同場加映：減家用計算法

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家用問題｜媽媽唔肯讓步駁斥：唔好搵我開刀

怎料對方不理解之餘，更表示「你無積蓄架咩，唔好搵我開刀」，港爸心感無奈，認為其他子女亦有給家用，加上以往有兄弟姊妹失業時，她卻主動提出扣減家用。同為子女卻有不一樣的待遇，港爸表示：

大家覺得呢個阿媽點？

同場加映：家用計算法

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家用問題｜網民建議量力而為：畀家用係心意唔係老奉

帖文引來大批網民留言，不少人認為交家用應該「量力而為」，「唔係一齊住的話，畀家用係心意而唔係老奉，我覺得量力而為！搵返多啲果時再加返囉！」、「其實我覺得家用係量力而為，你同佢商量已經好好」、「一家人唔好同阿媽計咁多，盡你自己所能俾到幾多得幾多」、「無錢嘅話，比小d啲」。

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