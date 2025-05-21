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強積金｜議員促調整強積金供款入息上下限　孫玉菡：跟程序收報告後再通盤考慮

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 12 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

孫玉菡指，強積金供款入息上下限調整將收報告後再考慮。（梁偉榮攝）

AI 摘要
  • 積金局檢討強積金供款上下限
  • 官員稱未收到檢討報告
  • 失業率3.4%，官員籲「睇長遠」

盛傳積金局建議調升強積金供款入息上、下限3000元，勞福局局長孫玉菡今日表示，未收到積金局的檢討報告，強調需跟隨法定程序，將在收到報告後通盤考慮。

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今日立法會大會上，多位議員關注強積金供款的入息水平調整。工聯會黃國、勞聯周小松等指出入息上限已11年無調整，需增加以「追落後」；批發及零售界邵家輝建議因應營商環境差而調低上限。

孫玉菡在答覆時多次重申，按法例，積金局需要每4年就強積金供款的最低及最高入息水平進行不少於一次檢討，須考慮相關就業收入數據，及社會經濟情況、勞工市場狀況、中小企營商環境等因素，當前正處於2022至2026年的周期內，局方尚未收到積金局的檢討報告，他承諾政府在收到報告後會詳細審視、通盤考慮。

失業率升  孫玉菡籲「睇長遠」

此外，本港最新失業率為3.4%，共12.9萬人失業，就業不足率上升至1.3%。工聯會鄧家彪關注失業率成因，孫玉菡指不同行業「有升有跌」，認為需要看長遠情況，又指旅遊等重點行業政府正大力投放資源，強調只要香港保持競爭力，對勞動市場就是正面的，呼籲大家要「睇長遠」、「睇定啲」。

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