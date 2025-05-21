健腦攻略｜台氣象主播喪妻後患失智　90歲重返校園讀碩士做學霸　毅力超凡每日必做這件事【附6招防失智】

【前氣象主播／李富城／讀碩士／失智】前氣象主播李富城以90歲高齡重返校園攻讀碩士課程，他不但未有脫節，更以99分成為高齡學霸，實踐活到老、學到老。但原來幾年前，他經陷入低潮，經歷喪妻之痛後一度出現失智症狀，最後重新振作活好「第三人生」。

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健腦攻略｜重新上學成為高齡學霸 持續學習是健腦秘訣

90歲前氣象主播李富城在當地健康節目《健康2.0》分享防失智的秘訣，因他早前以90歲高齡入讀世新大學傳播管理學系碩士。他笑指，身邊的同學都是20多歲的年輕人，連系主任都比他年輕，只有60多歲。身為超齡學生，他堅定表示：

人要學習，任何時間都要學習，在這個社會中，不學習就會退步。

成績方面，他可以稱得上憑實力成為「學霸」，皆因他以99分的優異成績證明學習無分年齡。他在學習期間仍活用新科技，如AI和DeepSeek等人工智能軟件；平日上課時亦會用手機錄音，回家在聽幾遍，消化內容後再做筆記。課程論文要使用電腦對他來說亦不是問題，他笑言自己很早就開始用電腦，一篇6000字的論文很輕鬆就能完成。

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健腦攻略｜喪妻後曾陷低潮 一度以為患上失智症

李富城之所以開始重新振作是源於早年愛妻突然患癌，最後不敵癌魔病逝。當時他喪妻後陷入抑鬱情緒，他亦自覺自己變得內向和健忘，經常恍神想不起自己本來要做甚麼。後來求醫檢查發現是嚴重抑鬱導致認知功能障礙，若病情無好轉，可能會演變成失智症。

他終於一鼓作氣重拾過往研究氣象的興趣，自己經營Facebook專頁與網民交流意見，亦多去社交和參加活動開發不同興趣，甚至重拾學生身份再次回歸校園讀書。他認為多動腦就可以對抗失智，甚至每天堅持踩單車13公里和走路數公里，養成多動的好習慣。

健腦攻略｜專家解析防失智關鍵

亞東醫院失智中心主任甄瑞興指出，90歲仍能保持如此學習能力的長者相當罕見，而李富城完全符合所有條件。根據統計，65歲失智比例約5%，而90歲失智比例可高達33%。世界衛生組織曾提出延緩失智6大面向：

主動學習

多動腦

多運動

健康飲食

增加社區活動

充足睡眠和減少壓力

甄瑞興引用醫學期刊《Lancet》在2017年提出的9大可控制失智風險因素中，李富城在「增加教育程度」和「維持社交活動」方面表現尤為突出。

健腦攻略｜「三動」原則延緩失智 每日踩13公里單車

振興醫院老年精神科醫生蔡佳芬指出，50歲後的生活方式將決定「第三人生」的健康品質，提出延緩失智3大元素，包括運動、社交活動和活動，簡稱「三動」概念。她指，李富城平日的生活習慣完全符合維持認知功能的關鍵：

運動（Exercise）：每天踩單車13公里加上步行數公里

活動（Activity）：透過YouTube與網友互動

互動（Interaction）：參與社區網路活動

健腦攻略｜走出喪親陰影建議

蔡佳芬亦指出，面對喪偶之痛，許多人會出現暫時性的記憶力衰退，如同「假性失智」，容易被誤認為是患上失智症。但亦無須過分擔心，若因悲傷或抑鬱情緒所引起的「假性失智」，是可以透過治療逆轉的，與一般失智不同。除了藥物治療，親友陪伴、多參與活動、走出戶外、運動等，都有助於重拾生命的重心。

健腦攻略｜「五老」退休生活哲學

陽明交大附醫胸腔科醫生陳秀丹建議，退休後可嘗試輪流在不同城市Long Stay，體驗更自由的銀髮生活，提出「五老」退休生活哲學：

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老身：保持身體健康

老居：選擇適合的居住環境

老伴：廣義的老伴不局限於配偶

老友：結交新朋友拓展視野

老本：妥善的財務規劃

健腦之道｜4大護腦建議

美國哈佛大學曾以大腦健康程度與生活習慣的關聯作出研究，發現都市人一些常見習慣蠶食著大腦健康，包括久坐、睡眠不足、長期壓力及缺乏社交；針對上述不良生活習慣，研究團隊建議4項護腦建議，減慢腦退化的速度：

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睡眠：確保每晚7-8小時優質睡眠

活動：每坐1小時起身活動5分鐘

減壓：每日15分鐘正念冥想

社交：每周至少3次面對面互動

腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關， 如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等 。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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