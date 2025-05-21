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校園直擊︱《海賊王》路飛配音員走入愛官分享生涯規劃　 曾被網民抨擊迎難而上終獲認同

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 9 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

周恩恩到愛官分享職業生涯。

愛秩序灣官立小學/東區小學/16校網】位於東區16網的愛秩序灣官立小學自2022年致力推動生涯規劃，至今已舉辦近30場「小故事大成就」生命分享會，邀請不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。4月學校更邀請熱血配音員周恩恩女士擔任嘉賓，與同學分享配音行業及其職業生涯，同學們都親切地稱她「恩恩姐姐」。

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恩恩姐姐是香港著名女配音員，亦是港產片及新映影片等平台之常駐配音導演。她現在為天下一聲優館配音總監。她的聲線之勁度十足，其不遺餘力的呼喊成為特點，總是賦予角色十分熱血的感覺，《海賊王》主角路飛、《火影忍者》主角渦卷鳴門及《名偵探柯南》主角柯南都是她膾炙人口的作品。她熱心培育配音界的新血，亦向兒童教授配音，及早改善兒童懶音及說話技巧。

分享會上，恩恩姐姐生動地以感染力十足的嗓音演繹電話聲音導航至海賊王船長路飛、名偵探柯南、韓女金三珣、蠟筆小生風間、龍珠無限等大家熟悉的角色，讓全場同學興奮無比。她分享在配音行業的苦與樂，教導同學們在追夢時遇到困難，一定要堅持，永不放棄。恩恩姐姐最喜愛的配音角色是《名偵探柯南》主角柯南，最難忘的角色卻是《海賊王》主角路飛。為了演活了這角色，她更「喪嗌」致失聲，甚至在配完兩小時的電影版本後失聲了，被迫放棄其後的配音工作。然而，她堅持繼續在配音界發展。

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配音多年，她自嘲天資不高，讀稿比別人讀更多次，要付出許多許多的努力去完成工作，配路飛這個著名的漫畫角色時，她甚至被網民抨擊，但她沒有放棄，更努力地再鑽研，怎樣才可以配得跟日本聲優一樣？當配到第50集時，網評開始多了稱讚，他們認為「周恩恩就是路飛，路飛就是周恩恩。」她又教導同學們要常懷感恩，分享她如何得到恩師資深配音員林丹鳳（哆啦A夢裏的「小夫」）的鼓勵，迎難而上。

恩恩姐姐寫了一本揭開配音界神秘面紗的書籍《聲優樂與路》，除了讓廣大市民對配音界有更深入的認識，更希望鼓勵大家不要輕易放棄。遇到困難時確實是很痛苦，很難行，但只要大家咬緊牙關，就可以跨越難關，繼續追夢。最後，兩位小畫家親手繪畫了一張精美的感謝卡，家教會也送上一束美麗的花朵，感謝恩思姐姐抽空親臨愛官作精彩的生命分享。

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社會不斷轉變。愛官以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辧學理念，提供超過一百項的課外活動及培訓，協助學生體驗個人價值，發掘長處及能力，建立信心，自我認識；更以「小學校大社區」辦學理念引進各行各業的精英到校，為學生提供更全面，更專業的校隊訓練，邀請多名香港精英運動員到校訓練學生運動員，邀請大學教授、歌手、音樂家、藝術家、金牌司儀、KOL等等為有才華的學生擔任專業導師，除了發掘潛能外，更希望能培養學生的軟技能（soft skills），從而積極裝備自己，定立目標，規劃未來升學及就業的發展，應對未來的挑戰。

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