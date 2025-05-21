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虎度門｜粵劇新秀黃安晴曾獲仙姐讚賞　跨界演出多方面嘗試

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撰文： 周美好

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

無論有無演出，黃安晴都會每日開聲、經常練功，一直保持狀態。（曾耀輝攝）

新晉粵劇花旦黃安晴，由4歲開始學藝，年紀輕輕戲齡已逾20年。她醉心粵劇，既是興趣也是事業，從無間斷裝備自己，今次更突破參演話劇，她相信藝術互通，從另一表現形式，增潤演藝內涵。

無論有無演出，黃安晴都會每日開聲、經常練功，一直保持狀態。（曾耀輝攝）

嫲嫲是粵劇票友，她想孫兒濡養中國文化，於是帶4歲的黃安晴到兒童粵劇團學唱粵曲，豈料課程內容不只唱，連粵劇的做（形體動作）、唸（唸台詞）、打（武打）都有涉獵。

「初時我是抱着玩的心態，像上課外活動，盡管學戲拉筋是好痛，但有朋友一同玩就是樂事。」似是誤打誤撞，又像無心插柳，其實或許是冥冥之中的安排。

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她年僅5歲第一次踏台板，與另一小演員楊健平合演《帝女花‧香夭》，提起那次「符碌」演出，黃安晴笑着說：「我忘記了曲詞，直接在台上問對手駙馬：『下一句怎唱呀？』，他即時提場；見到駙馬呆呆站着忘了拿蠟燭，又開口提問他：『做咩企喺度唔拎蠟燭呀！』咪高峰是開着的，全世界都聽到我倆的對話！」台下觀眾已笑到東歪西倒，連頭架（音樂領導）曾建文師傅也笑到要站起來拉樂器。

因緊張嘔吐被停演主角

她在聲輝兒童粵劇推廣協會早已嶄露頭角，一些小花旦角色都會找她擔綱，她謙說：「我們那輩幾個小演員水準相若，搭戲搭得多有默契，觀眾就喜歡看，這不是單憑我一個人的力量。」

她5歲已開始參與粵劇踏台板。（被訪者提供）

年少學大戲，她說獲益是同齡人看不到的眼界。「在戲行第一要懂的，是必須以禮待人、記得各師傅的名字，見面打招呼，待人處事這些都很着重。」做大戲練功壓腿壓到喊，穿衣裝頭，也是一種體能鍛練，勒頭吊眉她說至今仍未能習慣。「鍾意就是要頂硬上。」

小花旦黃安晴另一令人印象深刻的地方，是出名動不動就嘔吐。「快到我出場，我就緊張得想嘔，試過嘔在戲服上，須知道大戲戲服是不能用水洗，只能乾洗。」老師嚴肅跟她說，再嘔就不讓她上台，結果……她被停演主角一年，自此再無緊張嘔吐的情況發生。

黃安晴10歲時的演出，有板有眼。（被訪者提供）

敲定以粵劇為事業

初中時黃安晴忽萌奇想：粵劇會否成為自己將來的職業？她發覺自己對大戲的熱愛愈燒愈熾烈。「我好愛前輩白雪仙，心想有一日我會像她一樣嗎？當然不是奢望有她的巨大成就，是視粵劇為我的職途。」

她一直得到家人支持學戲，從不要她興趣學業只能二選一，黃安晴中學畢業後順理成章入讀香港演藝學院戲曲藝術學士學位，其志向更確定堅毅。

白雪仙和她演出後合照，黃安晴形容當時感覺十分夢幻。（被訪者提供）

少年時期的她，從未試過一氣呵成演長劇，在演藝就有這個機會，黃安晴曾參演《夢斷香銷四十年》、《玉簪記之偷詩》、《趙氏孤兒之捨子存孤》、戲曲學院原創劇目《海珠灣》等。「我愈演愈鍾愛粵劇，好似甩唔到呢鋪癮咁。我知道這行謀生不容易，雖有演出報酬，但六、七成錢都會投放回『衣箱』（置裝）上，自己袋的好少。」喜愛就義無反顧，她的努力也沒白費，4年學費是獲全額獎學金完成。

為仙姐着迷

她的頭號偶像是白雪仙，小朋友多看卡通片、《放學ICU》，黃安晴只對粵劇《獅吼記》、《帝女花》、《宮主刁蠻駙馬驕》等有興趣，自小浸淫任白的世界裏。

在演藝取得戲曲藝術學士學位，更是4年獲全額獎學金。（被訪者提供）

「前輩如此精采的演出當然要學，我小時候學仙姐的身段造手、關目，大個就研究演技，最近我演出《蝶影紅梨記‧窺醉》，就不斷重溫仙姐相認不能認的那種拿捏寸度。仙姐的眼睛很懂講故事，眼神的變化很強烈，這是我想學習吸收之處。」

一直在熒幕上仰慕仙姐，黃安晴有次在沙田大會堂演出《幻覺離恨天》時，得劉千石的穿針引綫，邀請仙姐成為座上客，她終有機會一睹偶像風采。「我在台上做戲時根本不知道仙姐來看，完場後被帶到VIP房，見到仙姐那刻我整個人呆了！」仙姐這位殿堂級前輩不吝賜教，也盛讚黃安晴如年輕時的自己，令她驚喜交集。

黃安晴畢業後參與其他粵劇演出。（被訪者提供）

第二次見仙姐是黃安晴演《帝女花‧香劫》時，仙姐的評語是細節尚需琢磨，有意教她，黃安晴激動得眼淚簌簌而下。「小時候的熒幕偶像如是說，我真係好希望有此機會。」

新嘗試豐富演出養份

醉心粵劇演出，黃安晴現時專攻閨門旦及青衣。她最近另有新動向，將演出胡恩威推理劇場、改編自香港推理小說作家陳浩基作品《13．67》2.0，擔綱演出復仇女歌手。

黃安晴參演進念推理劇場《13.67》2.0造型試粧。（被訪者提供）

「從陳善之口中得知這套話劇，他並引薦我予胡恩威導演。我有一些考慮，一我非話劇出身，與粵劇的表演方式大不同，我能否勝任呢？二話劇排練需頗多時間，我能騰出時間嗎？我和業餘話劇演員爸爸商量，他說藝術有貫通的地方，希望我在話劇中吸收一些表演養份，灌輸在粵劇上，令演出提升。」父親一席話如醍醐灌頂，她欣然接受新挑戰，更特意請教父親如何唸對白和走位。

說到未來，黃安晴說要裝備自己、做好自己，等待每一個機會。「我不會強說自己他日要做到甚麼位置，我有能力做好每個角色，已是最大的福氣。」

黃安晴參演進念推理劇場《13.67》2.0。（被訪者提供）

INFO
胡恩威推理劇場《13．67》2.0

由胡恩威執導，改編自香港推理小說作家陳浩基獲獎作品《13．67》，全新藝術科技版本，今個月香港四度重演。
演員：鍾家誠、黃安晴、楊永德、翁煒桐（阿拼）
日期：5月23、24、30、31（五及六）8pm、5月25日（日）3pm、5月29日（四）8pm
地點：香港文化中心劇場
票價：$280，小童及本地全日制學生$100，於進念售票平台及城市售票網公開發售。

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