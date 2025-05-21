視后胡杏兒︱成首位香港演員獲邀任「上海電視節白玉蘭獎」評委　相隔20年與張家輝合作新劇《芻狗之血》

視后胡杏兒近日獲第30屆「上海電視節白玉蘭獎」邀請擔任海外電視劇單元評委會成員之一，且成為首位中國香港演員委此重任。

杏兒大感榮幸稱：「「白玉蘭獎」是內地電視劇界舉足輕重的的獎項單位，是次獲邀擔任大會評委之一，感到相當榮幸，沒想過會被選為成為評委，所以多謝「白玉蘭獎」對我的認可。我稍後便要埋首做功課，6月尾開始會逗留上海一星期，參加是次電視節和每天觀看海外作品作評選，盡自己所能努力做好今次重任和挑戰。」

是次評委會主席是內地演員陳寶國，而海外單元劇的評委成員除了胡杏兒外，還有德國著名導演兼編劇Henk Handloegten。

視后胡杏兒︱為穿貼身晚禮服節食3天 胡杏兒滿意效果笑言：順利過關

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視后胡杏兒︱與張家輝20年後再合作

近期在內地都市劇《蠻好的人生》首次飾演小三角色邱麗蘇大受好評，更意想不到的是大家很喜歡這向來不討好的小三角色，讓她大感意外，而熱播中的《蠻》劇再創佳績，也感謝觀眾的愛戴和支持。

除《蠻好的人生》劇外，杏兒之前主演的《惜花芷》收視過萬，深受觀眾歡迎，甚至成為今次《白玉蘭獎》大會，選為評選的目標演員之一。

此外，另一部蓄勢以待由視后胡杏兒和影帝張家輝相隔20年後的新劇《芻狗之血》讓人期待，早前預告曝光後，已成為追劇一族重點關注作品。

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