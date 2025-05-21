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東張女神｜東張女主持新婚僅3個月受傷入院　呻婚後被chur身體超負荷：臉都凹了

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 10 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

東張女主持新婚僅3個月受傷入院，呻婚後被chur身體超負荷：臉都凹了。

【黎寬怡 / 貓仔 / 東張西望】現年30歲的《東張西望》主持貓仔黎寬怡（Kitty），入行6年終坐上主播台；她於年初公布婚訊，並於2月辦婚禮成為人妻，事業與愛情雙雙步入新階段。

然而，婚後生活並非一帆風順，Kitty昨日（20日）在IG發帖袒露心聲，原來新婚僅3個月她便不慎受傷入院；兩度生病還令她身體虛弱，身材走樣，更有大量家務要做；面對種種挑戰，幸好有丈夫的包容和支持。

黎寬怡結婚｜東張女神拍婚紗相放閃　黎寬怡親講與未婚夫相識經過

東張女神｜婚後僅3個月生兩場病　不慎割手受傷入院

黎寬怡以「近況：以為結一場婚好chur？原來結果生活更chur」為題分享近況，抱怨婚後3個月病了兩場，身體虛弱兼走樣，「婚後短短三個月，我病了兩場、割傷的手指幾乎要縫針...弱到連踏入gym房的力量都沒了 然後直接狂掉肌肉的我瘦了，不但屁屁扁了、臉都凹了，腰卻粗了。」

Kitty曾IG限時動態發過不慎受傷的圖片，她不慎將玻璃杯打爛割傷右手拇指，傷口較深差點需要縫針，「成個鋅盤血跡斑斑」，怵目驚心。

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東張女神｜家務暴增懷念當「大小姐」

與此同時，Kitty還要面對暴增的家務，不能像從前做「大小姐」，「為甚麽家務永遠做不完？每當我看到堵塞的去水位、排著隊等洗的衣服和碗筷、隨手一堆的用品已秒變雜物屋..我都好懷念昔日當『大小姐』的爽。」

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東張女神｜老公陪伴支持

不過，雖然婚後3個月的生活有些小插曲和挑戰，但黎寬怡坦言好在老公一直支持著自己。

她表示：「雖然很不容易，但是超感激有大家的祝福，未婚的來問候我、已婚的跟我分享經驗；我做家務方面一團糟，幸好有馮生在身邊，他從『大少爺』躍身成為『一家之主』，照顧丟三落四的我，還偶然寵竉我的公主病。」

黎寬怡發文原文：

近況：
以為結一場婚好chur？
原來結後生活更chur
.
為什麼家務永遠做不完？
每當我看到堵塞的去水位、
排著隊等洗的衣服和碗筷、
隨手一堆的用品已秒變雜物屋…
我都好懷念昔日當「大小姐」的爽
.
婚後短短三個月，我病了兩場、
割傷的手指幾乎要縫針…
弱到連踏入gym房的力量都沒了
然後直接狂掉肌肉的我瘦了，
不但屁屁扁了、臉都凹了，腰卻粗了
今天翻翻舊相片安慰一下自己
「沒事的，都可以練回來滴」
勉勵圖是23年9月在杜拜的自己
📸 by @anthonyyyyyfung
.
雖然很不容易，但是超感激有大家的祝福
未婚的來問候我、已婚的跟我分享經驗
我做家務方面一團糟，幸好有馮生在身邊
他從「大少爺」躍身成為「一家之主」
照顧丟三落四的我，還偶然寵竉我的公主病
當妻子的路上，有很多需要學習和改進的地方，
期待在未來可以跟大家分享更多
.
PS. 婚禮的點點滴滴實在太美好了～
滿懷私心的我還在偷偷回味著…
背後的細節和幕後功臣待我再公佈吧

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