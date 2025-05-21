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新加坡直擊｜Lady Gaga演唱會 周美鳯專欄：爆炸力能人所不能

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發布時間： 10 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

（圖片:周美鳯）

剛過去的週末，我和幾位好友特意飛往新加坡，目的就是參加國際巨星Lady Gaga的演唱會。

近年來，新加坡政府邀請了許多國際巨星前來表演，這大大刺激了旅客人數，也吸引了像我這樣對音樂不太了解的人去欣賞。這次Gaga的號召力非凡，門票一票難求，甚至連機票和酒店的價格都非常昂貴，來回經濟艙的票價也要7、8千元，而酒店的價格也比平日貴了很多。

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（圖片:周美鳯）

這次的Lady Gaga演唱會，選址在「新加坡國家體育館」，可容納55,000人。雖然這座體育館建成才約10年，但感覺有些老舊，加上場內冷氣明顯嚴重不足，讓人感到又悶又熱，透不過氣來，看演唱會的感覺猶如在桑拿中，全身盡濕。

慶幸Lady Gaga此次展現了她的獨特魅力，演出一開始便穿著一套紅色女魔王絨裙，搭配鮮豔的口紅和黑色亞麻髮型，造型鮮明搶眼。Gaga 全晚換了多套超越時空的服裝，表現出魔鬼誘惑的風格，又不時手持骷髏骨頭與舞者共舞，從出場到散場都充滿活力，跳唱不停，她的爆炸力能人所不能。

（圖片:周美鳯）

除了精彩的歌舞表演，她還自彈自唱，多次大聲說出「I love Singapore」，讓人感受到她的用心。

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