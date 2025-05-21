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新店速報｜時尚品牌URBAN REVIVO登陸海港城　新會員購物可享九折

休閒消費

發布時間： 9 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

新店速報｜時尚品牌URBAN REVIVO登陸海港城　新會員購物可享九折

全球時尚品牌URBAN REVIVO（UR）的首間香港專門店， 已登陸海港城，為各位愛美人士提供時尚優雅的服飾。

專門店佔地超過8,000呎，帶來近千件時尚單品，包括全新 2025夏季系列 。女裝設計靈感源自花卉元素，男裝則以城市探險和週末休閒為主題，展現品牌一貫的高質設計感 。

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

女裝設計靈感源自花卉元素。

2025 夏季系列的女裝設計靈感汲取自花卉元素，主要採用薄紗、蕾絲及清爽色調，展現浪漫柔美的風格。而男裝則以城市探險和休閒週末為靈感，平衡日常都市生活與假期風情的風格。

為慶祝新店開張，UR Club的新會員可享九折，而消費滿港幣$600或港幣$888的顧客更能獲得精美禮品一份，數量有限，送完即止。

男裝則以城市探險和週末休閒為主題 。

同場更設有打卡位：LED 幕牆 及 以洋紫荊為靈感的藝術裝置，成為吸睛焦點。 

URBAN REVIVO
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城

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