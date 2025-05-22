精神健康｜每10名新手港媽1人中招　醫生解構產後抑鬱　《虎毒不》揭新手媽媽困境

由陳小娟執導、談善言主演的香港電影《虎毒不》，以一位新手媽媽淑貞的視角，呈現母職背後不為人知的孤獨與掙扎。筆者認為這部作品深刻揭示了產後抑鬱症的多重成因與心理歷程，是一齣值得社會深思的作品。以下內容含劇透，未看電影的朋友慎入。

家庭壓力讓新手媽媽情緒失控

在電影中，主角淑貞生下孩子後面對多重壓力迅速進入失序的日常：丈夫對育兒漠不關心、夫家只要求她「做好母親的本份」、與奶奶出現婆媳糾紛、與娘家的疏離使她感到孤立無援。這些複雜的人際網絡構成一張無形的心理枷鎖，讓她在面對嬰兒的哭鬧與家務的疲憊時，逐漸失去情緒調節的能力。

追求完美媽媽形象加劇心理崩潰

電影中淑貞努力學習哄嬰技巧、嘗試母乳餵哺，甚至開始自我懷疑：「是不是我不夠愛孩子？」這種「母職完美主義」在臨床上十分常見，為了追求成為「好媽媽」的壓迫感，會容易導致產婦感到羞愧、自責與無力。電影還呈現了長期睡眠不足對情緒健康的破壞。研究顯示，產後母親若每晚睡眠少於5小時，罹患抑鬱的風險會大大增加。淑貞經常在夜半獨自處理嬰兒哭鬧，並無人輪替照顧，導致身心俱疲，情緒逐步崩潰。

產後抑鬱症是一種在分娩後幾星期到數月內出現的常見心理疾病，香港每10位新手媽媽就有1人受其影響。其成因包括：荷爾蒙急劇變化；社會因素 (如缺乏伴侶支持、角色轉變、經濟壓力等)；個人因素：如過往有抑鬱病史、自尊低落、完美主義傾向、自我期望過高、產後身體變化等。

臨床上常見症狀包括：情緒低落、焦慮、易怒、失眠、食慾下降、對嬰兒缺乏興趣、過度擔憂孩子健康，甚至出現自殺或傷害嬰兒的念頭。電影中，淑貞在一次爭執後將嬰兒遺留在屋內離家出走，這種行為雖極端，但在心理崩潰的母親中並非罕見。那麼我們應該怎樣預防與介入？

家人支持和自我調節能有效預防

研究顯示，伴侶和家庭的情感支持能預防產後抑鬱，準父母在產前可以共同參加育兒課程，並協議明確的照顧分工，以減少母親獨力承擔的心理壓力。新手媽媽也應進行自我照顧，在育兒的同時，也要嘗試保持作息定時，要有充足的睡眠和定時紓緩情緒，新手媽媽切記不要因「為自己花時間」而產生罪惡感。

若媽媽出現明顯情緒困擾或失眠、暴躁等症狀，應及早求助，因為產後抑鬱症並非是「弱者」的名字，相反它是可透過心理或藥物治療徹底根治。《虎毒不》真實地還原了一位母親在情緒邊緣掙扎的旅程，新手媽媽不是天生堅強的，她們需要被理解、被支持、被關照。只有當我們開始聆聽每一位母親的心聲，產後抑鬱才能真正被預防與治癒！

▲ 精神科專科醫生 林震

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